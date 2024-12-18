زهرة العلا.. سر رفض يوسف وهبي عملها بالتمثيل.. ملامحها الرقيقة حصرتها في الشخصيات الطيبة والأدوار الثانوية.. شاركت في أكثر من 50 مسلسلا.. وكواليس النهاية الحزينة

زهرة العلا، إحدى جميلات السينما الكلاسيكية، التي عشق الجمهور رقتها وبراءتها وخفة ظلها، جسدت أدوار الفتاة الطيبة البريئة حيث حصرتها ملامح وجهها وجمالها في تلك الأدوار وقدمت الدور الثاني في السينما المصرية كصديقة البطلة، وقد فاز ستة من أفلامها باختيارهم ضمن أفضل 100 فيلم في السينما المصرية، رحلت فى مثل هذا اليوم 18 ديسمبر عام 2013.

ولدت الفنانة الرقيقة زهرة العلا بحى محرم بك بالإسكندرية عام 1934، وانتقلت مع عائلتها إلى المحلة الكبرى لظروف عمل والدها، عشقت الفن والتمثيل منذ صغرها وساعدها على ذلك صداقة والدها للفنان يوسف وهبى الذى تكررت مشاهدتها لمسرحياته بصحبة والدها.

طفولة سعيدة وغرور



عن طفولتها تقول الفنانة زهرة العلا: كنت من أجمل تلميذات الحى وأنا صغيرة بشهادة الجميع فى العائلة والمدرسة، وكان الجميع يمتدح تقاطيع وجهى مما كان يهز فى داخلى نشوة السعادة وشيئا من الغرور الداخلى، ولم لا ؟ فمن حقى أن أختال بنفسى وبما أعطانى الله من جمال، وعندما كبرت طبعا تغيرت مفاهيمى للأشياء.



ورفض الفنان يوسف وهبي عمل زهرة العلا بالتمثيل معه لصغر سنها، إلا أنه تعهدها بالتدريب، وأحبتها أمينة رزق وقدمتها إلى زكى طليمات وكان عميدا لمعهد المسرح فألحقها بمعهد الفنون المسرحية بشهادة ميلاد مزورة لصغر سنها، فقدمت معه وهي طالبة مسرحيات: البخيل والمتزحلقات وبجماليون.

وحصلت على دبلوم المعهد عام 1954، وبعد حصولها على دبلوم المعهد العالي الأولى على دفعتها، ومثلت في مسرحيات عديدة منها حورية من المريخ، والبخيل، ومريض بالوهم، وفتش عن المرأة، و7 فرخات وديك، ثم انضمت لفرقة إسماعيل ياسين، وشاركت معه في بعض بطولات أفلامه.



عرفت الفنان زهرة العلا بقصة شعر قصيرة انفردت بها بين بنات جيلها وتحكى بنفسها عن هذا الاختيار وتقول: ذات يوم شاهدني أحد المخرجين ورأى أن وجهي يصلح للشاشة وعرض أن يسند لي الدور الثاني في فيلم يقوم بإخراجه، كانت فرصة العمر بالنسبة لي وكانت حوادث القصة تدور في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وكانت موضة قص الشعر منتشرة جدًا وإزاء إلحاح المخرج وإغرائه بأن مجدا ينتظرني، وافقت وأسلمت رأسي للحلاق الذي كان قد أحضره سلفا لهذا الغرض، والمحزن أنه وقعت مشادة بين المخرج والمنتج وألغى الفيلم.



وأضافت زهرة العلا: كانت قصة شعرى سببا فى فسخ خطبتى على خطيبى الأول ــ ابن صديق والدى ــ الذى ما إن رآى شعري وقد أصبح مثل شعره أو أطول قليلًا وكانت صدمة له فعلا، وحاولت أن أخفف من وقع الصدمة عليه ولكنه لم يشأ أن يوسع نطاق تفكيره لا سيما أنني وعدته بألا أفعل ذلك بشعري ثانية فقد ثار وقال صائحا: "إذا ما كانش شعرك يطول حالا أرجوك تعتبري الخطوبة مفسوخة.

واتجهت الفنانة زهرة العلا إلى السينما، وكانت البداية فى فيلم "خدعني أبي "، مع عزيزة أمير التي اكتشفتها وقدمتها إلى السينما، إلا أن البداية الحقيقية لها بالسينما كانت مع فيلم " أنا بنت ناس" وبعد نجاحها فى هذا الفيلم وصفها يوسف وهبى بالممثلة العالمية، تعرف عليها الجمهور من خلاله ليكون بمثابة محطة جديدة في مشوارها الفني، حيث قدمت ما يزيد على 120 فيلما منها: المرأة المجهولة، آمنت بالله، الغريب، سر طاقية الإخفاء، طريق السعادة، شريك حياتى، جميلة بوحريد، رد قلبي، الوسادة الخالية، أيامنا الحلوة، سر طاقية الإخفاء، في بيتنا رجل.

واشهر أدوار الفنانة زهرة العلا فى السينما فيلم " دعاء الكروان " الذى قدمت فيه دور هنادى الشهير لقبت بعدها بهنادى السينما، وكان فيلم "أرض أرض "عام 1991، هو آخر أعمالها السينمائية، حيث انقطعت بعد ذلك عن الفن وامتنعت عن الظهور في وسائل الإعلام والمهرجانات والاحتفالات الرسمية، قبل الرحيل.



تعاونت زهرة العلا مع مخرجين من مدارس فنية متنوعة، فقدمت أفلاما مع صلاح أبو سيف وهنري بركات ويوسف شاهين والأخوين ذو الفقار وحسن الإمام ونيازي مصطفى وعاطف سالم، وكان أكبر رصيد من الأفلام مع زوجها حسن الصيفى.

انحصر وجود زهرة العلا فى أداء البطولة الثانية وفي هذا تقول زهرة العلا: أنا السبب فى وضع نفسى سينمائيا فى تقديم الدور الثانى بعد أن قبلت تقديم البطولة المشتركة فى أفلام، وكان ذلك حبا فى الشخصية التى سوف تقدمها ورغم ذلك كنت أحصل على جوائز عن أدواري وصلت إلى سبع جوائز، كما أننى طوال عملي السينمائي وحتى التليفزيوني لا يهمني مساحة الدور قدر ما يهمنى الشخصية التي أؤديها وقيمة الدور نفسه في الرواية لذلك كانت أعمالى كلها بطولة مشتركة مع أخريات ورغم ذلك حصلت أدواري على العديد من الجوائز محلية وعالمية.



جاءت مرحلة العمل في التليفزيون فقدمت أكثر من 50 مسلسلا كان أشهرها مسلسل بنت الحتة، أنى راحلة، وآخر أعمالها مسلسل الزوجة آخر من يعلم.



تزوجت الفنانة زهرة العلا أربع مرات، من بينهم مرتان من أقاربها بالعائلة انتهتا بالطلاق سريعا بسبب عملها بالفن وطموحها، وكان الزواج الثالث من الفنان صلاح ذو الفقار ولكن انتهى زواجهما بالانفصال بعد عام واحد، ثم كان الزواج الأخير من المخرج حسن الصيفي، واستمر زواجهما 45 عاما، وأنجبت منه ابنتين هما ''أمل'' زوجة شقيق الفنانة إلهام شاهين ومنال التى تعمل مخرجة وتزوجت الفنان الراحل اشرف المصيلحى.

بعد مشوار فنى امتد أكثر من 55 عاما، أصيبت زهرة العلا بالشلل واعتزلت العمل الفنى حتى توفيت عام 2013 ودفنت في مقابر الغفير بجانب زوجها الراحل حسن الصيفى بناء على وصيتها.

ونشرت أخبارا أن زهرة العلا سجلت مذكراتها بصوتها وأوصت باختيار غادة عادل لأداء شخصيتها حال تقديم عمل فنى عنها نظرا للتشابه الكبير بينهما خاصة بحة الصوت وإلى الآن لم يفكر أحد في تقديم قصة حياتها.

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