الثلاثاء 10 يونيو 2025
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حوادث

السجن 3 سنوات لسيدة متهمة بالاتجار في البشر بالسيدة زينب

متهمة، فيتو
متهمة، فيتو

 قضت محكمة مستأنف جنايات القاهرة بقبول الاستئناف المقدم من النيابة العامة، على حكم براءة سيدة من تهمة الاتجار في الأعضاء البشرية بالسيدة زينب وقضت بمعاقبتها بالسجن 3 سنوات وتغريمها مبلغ 100 ألف جنيه.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمة وآخرين سبق الحكم عليهم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بمحافظة القاهرة كونوا جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والاتجار في البشر وتعاملوا في الأشخاص الطبيعيين بمختلف الصور.

 

وأضافت التحقيقات أن المتهمين ارتكبوا سلوك النقل والتسليم والتسلم والإيواء والاستخدام والاستقبال للمجني عليهما ن.ح، ن.ع، وكان ذلك بواسطة استغلال حاجتهما المالية بغرض استئصال عضو الكلى لديهما وزراعته في المتلقين ممن يثبت توافقهم الطبي مع المجني عليهما.

كما أبرمت المتهمة مع آخرين سبق الحكم عليهم اتفاق التعامل في العضو المنقول وهو الكلى من المجني عليه الأول على سبيل الشراء بمقابل مادي مع علمه بذلك. 

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