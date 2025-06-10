بعد تصديق السيسي عليهما، الجريدة الرسمية تنشر النص الكامل لتعديل قانوني مجلسي النواب والشيوخ

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 23 (تابع)، الصادر في 4 يونيو 2025، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانونين بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، وبعض أحكام قانون مجلس النواب.



وصدف الرئيس السيسي على قانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠، يستبدل بنصوص المواد (۳ /الفقرة الأولى، ٤ / الفقـرة الثانيـة، ۱۱ /الفقـرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقـانون رقـم ١٤١ لـسنة ۲۰۲۰، النصوص الآتية:



مادة (۳ / فقرة أولى): تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (۲۷) دائـرة تخـصص للانتخـاب بالنظـام الفردي، وعدد (٤) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يخصص لدائرتين منها عـدد (۱۳) مقعدا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخـريين عـدد (۳۷) مقعـدًا لكـل دائرة منهما، ويحدد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبـين بالجـدولين المـرافقين لهذا القانون.



مادة (٤ / فقرة ثانية): ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (۱۳) مقعدا ثلاث نساء على الأقـل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (۳۷) مقعدا سبع نساء على الأقل.



مادة (١١ / فقرة ثانية): ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية: بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية. صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح. بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميا إلى حزب، واسم هذا الحزب.



-كما صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم ٨٥ لسنة ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ۲۰۲۰ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.





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