استيراد 75 ألف طن ألومنيوم وفوسفات، حركة السفن والبضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر ان إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ (12) سفينة وتم تداول (32000) طن بضائع و(97) شاحنة و(16) سيارة.



وصول 31 ألف طن ألومنيوم لميناء سفاجا

شملت حركة الواردات (31600) طن بضائع و(90) شاحنة و(10) سيارة فيما شملت حركة الصادرات (400) طن بضائع و(7) شاحنة و(6) سيارة.

استقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة DENSA SEAL وعلى متنها 31 ألف طن ألومنيوم قادمة من اندونيسيا والسفينة XIE HAI YONG FENG قادمة من جدة لشحن 44 ألف طن فوسفات صب.

فيما شهد ميناء نويبع تداول 1000 طن بضائع و97 شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث للسفينتين ايلة وأور.



وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 255 راكب.



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