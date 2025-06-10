الثلاثاء 10 يونيو 2025
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أخبار مصر

أول إجراء من السكك الحديدية بعد واقعة تكسير لمبات القطار الروسى

وزارة النقل
وزارة النقل
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 عقدت  الهيئة القومية للسكك الحديدية ، اجتماعا مع شرطة النقل ومباحث السكك الحديدية، للتنسيق لمواجهة كافة الظواهر السلبية، وذلك عقب الفيديو الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يظهر  قيام  أحد الأشخاص بخلع وتكسير إحدى لمبات أحد القطارات الروسية الجديدة. 

وتم التشديد على شن حملات على المحطات والأرصفة وداخل القطارات لمواجهة كافة ظواهر الخروج عن النص وعن تعليمات التشغيل.

وحذرت شرطة النقل كافة الخارجين عن القانون سواء الباعة الجائلين أو المتسولين أو المتهربين من ثمن التذاكر وممارسة البلطجة بتوقيع أقصى عقوبة يكفلها القانون. 

كما أصدرت  وزارة النقل بيانا رسميا بشأن واقعة خلع وتكسير إحدى لمبات أحد القطارات الروسية الجديدة.

 

وأعلنت وزارة النقل الآتى:

١. اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذا الشخص نظرا لما بدر منه من تصرفات غير مسئولة يعاقب عليها القانون.

٢. الوزارة  تعمل على مجابهة مثل هذه السلوكيات السلبية التي  يرتكبها البعض والتي تتسبب في اتلاف الممتلكات العامة والخروج عن قيم وأخلاقيات الشعب المصري العظيم.

٣. مسئولية الحفاظ على مرفق السكك الحديدية مسئولية مشتركة بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر التي تنفذ مشروعات ضخمة لاستمرار تقديم خدمات مميزة للركاب، والسادة المواطنين من خلال الحفاظ على الممتلكات العامة والابتعاد عن السلوكيات السلبية.
 

 وأشار البيان إلى شجب وزارة النقل لهذا السلوك السلبي وغير المسئول من هذا الشخص الذي تسبب في إتلاف ممتلكات عامة يملكها الشعب المصري، بالإضافة إلى تلفظه بألفاظ يعاقب عليها القانون.

وأكدت الوزارة أنها  ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذا الشخص نظرا لما بدر منه من تصرفات غير مسئولة يعاقب عليها القانون وذلك في إطار دور الوزارة في  مجابهة مثل هذه السلوكيات السلبية  التي  يرتكبها البعض والتي تتسبب في اتلاف  الممتلكات العامة والخروج عن قيم وأخلاقيات الشعب المصري العظيم.

وأكدت وزارة النقل أنها دائمًا ما تطلق حملات توعية من خلال صفحاتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي وموقعها الرسمي والصفحات الرسمية للهيئات التابعة لها ومن خلال وسائل الإعلام المختلفة، والتي تناشد فيها السادة المواطنين بالإبتعاد عن كافة السلوكيات السلبية عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية، موضحةً أن المرفق ملكية عامة للشعب، وأن مسئولية الحفاظ عليه مسئولية مشتركة بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر التي تنفذ مشروعات ضخمة لاستمرار تقديم خدمات مميزة للركاب وتقديم كافة التسهيلات لهم خلال تنقلاتهم المختلفة عبر خطوط السكك الحديدية، والمواطنين من خلال الحفاظ على الممتلكات العامة والابتعاد عن السلوكيات السلبية عند التعامل مع المرفق، والتي تسبب أضرارًا جسيمة للمواطنين ولممتلكات الهيئة.

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