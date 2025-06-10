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أخبار مصر

بيان عاجل من النقل بشأن واقعة تحطيم لمبات قطار روسي جديد

قيام أحد الأشخاص
قيام أحد الأشخاص بخلع وتكسير إحدى لمبات أحد القطارات

 أصدرت وزارة النقل بيانًا إعلاميًا بشأن الفيديو الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يظهر قيام  أحد الأشخاص بخلع وتكسير إحدى لمبات أحد القطارات الروسية الجديدة التي تم إدخالها الخدمة مؤخرا لتقديم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين. 

 

بيان من وزارة النقل 

 أشار البيان إلى شجب وزارة النقل لهذا السلوك السلبي وغير المسئول من هذا الشخص الذي تسبب في إتلاف ممتلكات عامة يملكها الشعب المصري، بالإضافة إلى تلفظه بألفاظ يعاقب عليها القانون. 


وأكدت الوزارة أنها ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذا الشخص نظرا لما بدر منه من تصرفات غير مسئولة يعاقب عليها القانون، وذلك في إطار دور الوزارة في مجابهة مثل هذه السلوكيات السلبية التي يرتكبها البعض، والتي تتسبب في إتلاف الممتلكات العامة والخروج عن قيم وأخلاقيات الشعب المصري العظيم. 

 

الابتعاد عن كافة السلوكيات السلبية عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية

 وتؤكد وزارة النقل أنها دائمًا ما تقوم بحملات توعية من خلال صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وموقعها الرسمي والصفحات الرسمية للهيئات التابعة لها ومن خلال وسائل الإعلام المختلفة والتي تناشد فيها  المواطنين بالإبتعاد عن كافة السلوكيات السلبية عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية. 

 وأوضحت أن المرفق ملكية عامة للشعب، وأن مسئولية الحفاظ عليه مسئولية مشتركة بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر التي تنفذ مشروعات ضخمة لاستمرار تقديم خدمات مميزة للركاب وتقديم كافة التسهيلات لهم خلال تنقلاتهم المختلفة عبر خطوط السكك الحديدية، والمواطنين من خلال الحفاظ على الممتلكات العامة والابتعاد عن السلوكيات السلبية عند التعامل مع المرفق، والتي تسبب أضرارًا جسيمة للمواطنين ولممتلكات الهيئة.

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