تنفيذ خطوط مياه شرب وصرف رئيسية وشبكات ومحطة محولات كهرباء وطرق بالعبور الجديدة

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروعات المرافق الجاري تنفيذها بمدينة العبور الجديدة والمناطق المضافة لها، والتي تشمل خطوط مياه شرب وصرف صحي رئيسية وشبكات، ومحطة محولات كهرباء، وذلك من خلال تقارير دورية ونتائج جولات تفقدية لمسئولي الوزارة، بهدف زيادة معدلات التنمية بالمدن الجديدة وتلبية طلبات المواطنين على السكن، وإتاحة الخدمات والفرص الاستثمارية.



وشدد المهندس شريف الشربيني على ضرورة المتابعة الميدانية الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة، والالتزام الكامل بتسليم قطع الأراضي التي تم توفيق أوضاعها بالمناطق المضافة لعددٍ من المدن تباعًا، بجانب العمل على إنجاز ملف التقنين بشكل متكامل بالأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة، بما يحقق الاستقرار القانوني والمجتمعي.



وفي هذا الإطار، قام المهندس أحمد عمران، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق وصيانة الشبكات والمحطات، بجولة تفقدية بعدد من مشروعات المرافق بمدينة العبور الجديدة، يرافقه الدكتور مهندس أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الجهاز والمشروعات.

خطط إنجاز مرافق مشروعات الإسكان

وخلال الجولة، اطَّلع مسئولو الإسكان، على مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق الجاري تنفيذها بالمدينة، ونسب الإنجاز الفعلية التي وصلت إليها الشركات المنفذة، والمشروعات المطروحة للتنفيذ، بالإضافة إلى خطط إنجاز مرافق مشروعات الإسكان، ومشروعات ترفيق مجاورات الأراضي المضافة، فضلًا عن الخطوط الرئيسية المغذية لتلك الأراضي.



ثم قام مسئولو "الإسكان" بجولة تفقدية شملت محطة محولات كهرباء العبور 6 بالحي 13، والتي تُعد من المشروعات الحيوية التي تهدف إلى تحسين التغذية الكهربائية بالمدينة، وتخدم عددًا كبيرًا من الأحياء والتوسعات المستقبلية بالمدينة.



كما شملت الجولة، تفقد أعمال تنفيذ مشروعات الخطوط الرئيسية للمياه والصرف الصحي، ومنها: مشروع خطي الصرف الصحي بقطر 700 مم لكل منهما، بطول حوالي 8 كم للخط، لخدمة المناطق الجديدة، وخط مياه رئيسي بقطر 1200 مم، والذي يبلغ طوله حوالي 6 كم، ويستهدف تغذية مجاورات الأراضي المضافة حديثًا إلى المدينة.

كما تفقد مسئولو الإسكان أعمال شبكات المياه والصرف والفرمة بمجاورات 2، 3، و10 بالحي 17 (منطقة القادسية سابقًا)، وذلك في إطار متابعة الأعمال الجارية، وتذليل أي عقبات بأحياء ومجاورات الأراضي المضافة.

المحاور المرورية الرئيسية بمدينة العبور الجديدة

كما تفقد مسئولو الوزارة، طريق R4، وهو أحد المحاور المرورية الرئيسية بمدينة العبور الجديدة، ويبلغ طوله 10.5 كم، ويُعد شريانًا هامًا يربط بين المناطق المختلفة، وكذا أعمال شبكات المرافق بمنطقة الأمل "سابقًا"، حيث تفقد مجاورتي 2 و3 بالحي 32، ومجاورات 2، 3، 4، و5 بالحي 29.

وفي ختام الجولة، طالب مسئولو الإسكان، بمواصلة الجهود المبذولة، وضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المقررة لتنفيذ المشروعات، وذلك لضمان تسليم الأراضي للمواطنين في المواعيد المحددة، وبما يحقق التنمية المنشودة بالمدينة.

جدير بالذكر أن مجاورة 2 بالحي 29، تضم قطع أراضٍ بمساحات 500 م²، ومجاورة 3 بالحي 29، تضم مساحات 400م²، حيث تُجرى حاليًا أعمال توصيل المياه، الصرف الصحي، الري، وفرمة الطرق، تمهيدًا لتسليمها للمواطنين.

كما أن مجاورة 4 بالحي 29، تضم مساحات 350 م²، وكذلك مجاورة 5 بالحي نفسه، تشمل قطع أراضٍ بمساحات تتراوح بين 400 و450 م²، وجارٍ تجهيز الطرق.

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