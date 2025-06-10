قبل التقديم خلي بالك من حالات إلغاء تخصيص شقق ديارنا

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن موعد غلق باب التقديم لحجز شقق ديارنا للإسكان المتوسط بالمدن الجديدة ضمن المرحلة الأولى من أكبر طرح للوحدات السكنية بعددٍ من المدن والمحافظات، والمطروحة للحجز حاليًا بالتعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبنك التعمير والإسكان، وذلك يوم 12 يونيو الجاري.

والتقديم على الشقق إلكترونيًّا من خلال موقع بنك التعمير والإسكان.

- جدية الحجز ٢٠٠ ألف جنيه.

مساحات الشقق تتراوح من 104 إلى 154م

حالات إلغاء التخصيص شقق الاسكان

وحددت الوزارة حالات إلغاء التخصيص للشقق كالتالي:

(١) الشروط البنائية

التخصيص شخصي ولا يجوز التنازل أو التصرف في الوحدة بأي نوع من أنواع التصرفات سواء الناقلة أو المقيدة للملكية إلا بموافقة كتابية من الهيئة وبشرط سداد كامل ثمن الوحدة والمصاريف المقررة طبقًا للائحة العقارية بالهيئة.

في حالة اكتشاف أو ظهور أي مخالفات لشروط الحجز أو المواد الواردة بهذه الكراسة.

-بناء على طلب المخصص له الوحدة.

-عدم استكمال سداد الـ20% بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية + 0.5) لحساب مجلس الأمناء من إجمالي ثمن الوحدة خلال المهلة الممنوحة للسداد.

-عدم سداد قسطين متتاليين طبقًا لأسلوب السداد.

التنازل أو التصرف في الوحدة بدون موافقة مسبقة من الهيئة أو جهاز المدينة المختص.

تغيير الغرض المخصص له الوحدة.

عدم التعاقد والاستلام للوحدة في الموعد المحدد للاستلام.

وتطرح الوزارة ٣٥۰۸۸ شقة، بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان بمشروعات: شقق ديارنا بعدد من المدن الجديدة، وشقق جنة مصر بالمنصورة الجديدة، وشقق سكن مصر بالمنصورة الجديدة، وشقق مشروع بشاير، وشقق مشروع أهالينا.

وتخطط الوزارة لطرح نحو ٤٠٠ ألف وحدة سكنية، والذي يعد أكبر طرح سكني أعدته وزارة الإسكان، يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير المسكن الملائم لمختلف شرائح الدخل، وهذا الطرح يُعد خطوة كبيرة نحو تحقيق رؤية الدولة في توفير السكن الملائم والمناسب لكل المواطنين.

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