عقب تصديق الرئيس، نص قانون مجلس النواب وتوزيع المقاعد والمرشحين والشروط

صدق الرئيس السيسي على قانون رقم 85 لسنة ٢٠٢٥، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ۲۰۲۰ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

وجاء نص القانون كالتالي..

قانون رقم 85 لسنة ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ۲۰۲۰ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى) يستبدل بنصوص المواد أرقام (٤ / الفقرة الأولى، ٥، ۱۰) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤، النصوص الآتية:

مادة (٤ / فقرة أولى): تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (٤) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (٤٠) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (۱۰۲) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة. مادة (٥): يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه في الدائرة، وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (٤٠) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل: ثلاثة مترشحين من المسيحيين. مترشحان اثنان من العمال والفلاحين. مترشحان اثنان من الشباب. مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة. مترشح من المصريين المقيمين في الخارج. على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (۲۰) امرأة على الأقل. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (۱۰۲) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل: تسعة مترشحين من المسيحيين. ستة مترشحين من العمال والفلاحين. ستة مترشحين من الشباب. ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة. ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين في الخارج. على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (٥١) امرأة على الأقل. وفى جميع الأحوال، يجب أن يتوافر فى المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأى من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم. وفي جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلًا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.

مادة (۱۰): يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب، فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى، من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.

ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية: بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية. صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح. بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب واسم هذا الحزب. إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر. الشهادة الدراسية الحاصل عليها. شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقًا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.

وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق في المعرفة. وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (٤٠) مقعدًا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۰۲) من المقاعد.

وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات. ( المادة الثانية ) تستبدل بالجداول المرافقة للقانون رقم ١٧٤ لسنة ۲۰۲۰ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، الجداول المرافقة لهذا القانون. ( المادة الثالثة ) ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها. صدر برئاسة الجمهورية فى 8 ذى الحجة سنة 1446ﻫ ( الموافق 4 يونية سنة 2025م ).عبد الفتاح السيسى.

أولًا - جداول دوائر الانتخاب بالنظام الفردى محافظة القاهرة الدائرة ومقرها مكوناتها الإدارية عدد المقاعد الدائرة الأولى قسم الساحل 1 مقرها: قسم الساحل الدائرة الثانية أقسام: روض الفرج - شبرا - بولاق 1 مقرها: قسم روض الفرج الدائرة الثالثة قسما: الزاوية الحمراء - الشرابية 2 مقرها: قسم الزاوية الحمراء الدائرة الرابعة قسما: الزيتون - الأميرية 1 مقرها: قسم الزيتون الدائرة الخامسة قسم حدائق القبة 1 مقرها: قسم حدائق القبة الدائرة السادسة أقسام: أول مدينة نصر - ثان مدينة نصر - ثالث مدينة نصر - مصر الجديدة - النزهة 3 مقرها: قسم أول مدينة نصر الدائرة السابعة أقسام: القطامية - التجمع الخامس - التجمع الأول - الشروق - بدر 2 مقرها: قسم التجمع الخامس الدائرة الثامنة قسما: أول السلام - ثان السلام 2 مقرها: قسم أول السلام الدائرة التاسعة قسم عين شمس 2 مقرها: قسم عين شمس الدائرة العاشر قسم المطرية 2 مقرها: قسم المطرية الدائرة الحادية عشرة قسم المرج 2 مقرها: قسم المرج الدائرة الثانية عشرة أقسام: منشأة ناصر - الجمالية - باب الشعرية - الموسكي 1 مقرها: قسم الجمالية الدائرة الثالثة عشرة أقسام: الوايلي - الظاهر - الأزبكية - قصر النيل 1 مقرها: قسم الظاهر الدائرة الرابعة عشرة أقسام: السيدة زينب - الدرب الأحمر - عابدين 1 مقرها: قسم السيدة زينب الدائرة الخامسة عشرة قسما: الخليفة - المقطم 1 مقرها: قسم الخليفة الدائرة السادسة عشرة قسم مصر القديمة 1 مقرها: قسم مصر القديمة الدائرة السابعة عشرة قسما: البساتين - دار السلام 3 مقرها قسم البساتين الدائرة الثامنة عشرة قسم المعادي 1 مقرها: قسم المعادي الدائرة التاسعة عشرة أقسام: المعصرة - حلوان - ١٥ مايو - التبين 3 مقرها: قسم حلوان 19 45 31 محافظة القليوبية الدائرة ومقرها مكوناتها الإدارية عدد المقاعد الدائرة الأولى مركزا: بنها - كفر شكر قسما: أول بنها - ثان بنها 3 مقرها: مركز بنها الدائرة الثانية مركز طوخ قسم قها 2 مقرها: مركز طوخ الدائرة الثالثة قسما: أول شبرا الخيمة - ثان شبرا الخيمة 3 مقرها: قسم ثان شبرا الخيمة الدائرة الرابعة مركزا: قليوب - القناطر الخيرية قسم قليوب 3 مقرها: مركز قليوب الدائرة الخامسة مركز الخانكة أقسام: الخصوص - الخانكة - أول العبور - ثان العبور 3 مقرها: مركز الخانكة الدائرة السادسة مركز شبين القناطر 2 مقرها: مركز شبين القناطر 6 17 16 محافظة الدقهلية الدائرة ومقرها مكوناتها الإدارية عدد المقاعد الدائرة الأولى قسما: أول المنصورة - ثان المنصورة 2 مقرها: قسم أول المنصورة الدائرة الثانية مركزا: المنصورة - محلة دمنة 2 مقرها: مركز المنصورة الدائرة الثالثة مركزا: بلقاس - الستامونى قسم: جمصة 2 مقرها: مركز بلقاس الدائرة الرابعة مركزا: طلخا - نبروه 2 مقرها: مركز طلخا الدائرة الخامسة مراكز: دكرنس - بنى عبيد - شربين 3 مقرها: مركز دكرنس الدائرة السادسة مراكز: منية النصر - ميت سلسيل - الجمالية قسم الكردى 2 مقرها: مركز منية النصر الدائرة السابعة مركزا: المنزلة - المطرية قسم المنزلة 2 مقرها: قسم المنزلة الدائرة الثامنة مركز ميت غمر قسم ميت غمر 2 مقرها: مركز ميت غمر الدائرة التاسعة مركز أجا 2 مقرها: مركز أجا الدائرة العاشرة مركزا: السنبلاوين - تمى الأمديد 2 مقرها: مركز السنبلاوين 10 24 21 محافظة المنوفية الدائرة ومقرها مكوناتها الإدارية عدد المقاعد الدائرة الأولى مركز شبين الكوم قسم شبين الكوم 2 مقرها: مركز شبين الكوم الدائرة الثانية مركزا: قويسنا - بركة السبع 2 مقرها: مركز قويسنا الدائرة الثالثة مركزا: تلا - الشهداء 2 مقرها: مركز تلا الدائرة الرابعة مركز أشمون 2 مقرها: مركز أشمون الدائرة الخامسة مركز الباجور 1 مقرها: مركز الباجور الدائرة السادسة مركزا: منوف - السادات قسما: منوف - سرس الليان 2 مقرها: مركز منوف 6 12 11 محافظة الغربية الدائرة ومقرها مكوناتها الإدارية عدد المقاعد الدائرة الأولى مركز طنطا قسما: أول طنطا - ثان طنطا 3 مقرها: قسم أول طنطا الدائرة الثانية مركزا: كفر الزيات - بسيون 2 مقرها: مركز كفر الزيات الدائرة الثالثة مركز قطور 1 مقرها: مركز قطور الدائرة الرابعة أقسام: أول المحلة الكبرى - ثان المحلة الكبرى - ثالث المحلة الكبرى 2 مقرها: قسم أول المحلة الكبرى الدائرة الخامسة مركز المحلة الكبرى 2 مقرها: مركز المحلة الكبرى الدائرة السادسة مركز سمنود 1 مقرها: مركز سمنود الدائرة السابعة مركزا: زفتى - السنطة قسم زفتى 3 مقرها: مركز زفتى 7 14 14 محافظة كفر الشيخ الدائرة ومقرها مكوناتها الإدارية عدد المقاعد الدائرة الأولى مركزا: كفر الشيخ - قلين قسما: أول كفر الشيخ - ثان كفر الشيخ 3 مقرها: مركز كفر الشيخ الدائرة الثانية مركزا: سيدى سالم - الرياض 2 مقرها: مركز سيدى سالم الدائرة الثالثة مراكز: الحامول - بيلا - البرلس قسم بيلا 2 مقرها: مركز الحامول الدائرة الرابعة مراكز: دسوق - مطوبس - فوة قسم دسوق 3 مقرها: قسم دسوق 4 14 10 محافظة الجيزة الدائرة ومقرها مكوناتها الإدارية عدد المقاعد الدائرة الأولى أقسام: الجيزة - الدقى - العجوزة 2 مقرها: قسم الجيزة الدائرة الثانية مركز أبو النمرس قسم الحوامدية 2 مقرها: مركز أبو النمرس الدائرة الثالثة مركزا: البدرشين - العياط 3 مقرها: مركز البدرشين الدائرة الرابعة مركز الصف 1 مقرها: مركز الصف الدائرة الخامسة مركز أطفيح 1 مقرها: مركز أطفيح الدائرة السادسة قسم بولاق الدكرور 3 مقرها: قسم بولاق الدكرور الدائرة السابعة قسما: العمرانية - الطالبية 2 مقرها: قسم العمرانية الدائرة الثامنة قسما: إمبابة - المنيرة الغربية 2 مقرها: قسم إمبابة الدائرة التاسعة قسم الأهرام 2 مقرها: قسم الأهرام الدائرة العاشرة أقسام: حدائق أكتوبر - أول أكتوبر - ثان أكتوبر - ثالث أكتوبر - أول الشيخ زايد - ثان الشيخ زايد - الواحات البحرية 2 مقرها: قسم أول أكتوبر الدائرة الحادية عشرة مركز كرداسة 1 مقرها: مركز كرداسة الدائرة الثانية عشرة مركزا: أوسيم - منشأة القناطر قسم الوراق 4 مقرها: منشأة القناطر 12 26 25 محافظة الفيوم الدائرة ومقرها مكوناتها الإدارية عدد المقاعد الدائرة الأولى مركز الفيوم أقسام: أول الفيوم - ثان الفيوم - الفيوم الجديدة 3 مقرها: مركز الفيوم الدائرة الثانية مركز إطسا 2 مقرها: مركز إطسا الدائرة الثالثة مراكز: سنورس - سنهور القبلية - طامية 3 مقرها: مركز سنورس الدائرة الرابعة مراكز: أبشواى - يوسف الصديق - الشواشنة 2 مقرها: مركز أبشواى 4 11 10 محافظة بنى سويف الدائرة ومقرها مكوناتها الإدارية عدد المقاعد الدائرة الأولى مركز بنى سويف قسما: بنى سويف - بنى سويف الجديدة 2 مقرها: مركز بنى سويف الدائرة الثانية مركزا: الواسطى - ناصر 3 مقرها: مركز ناصر الدائرة الثالثة مركز إهناسيا 1 مقرها: مركز إهناسيا الدائرة الرابعة مراكز: ببا - سمسطا - الفشن 3 مقرها: مركز ببا 4 9 9 محافظة المنيا الدائرة ومقرها مكوناتها الإدارية عدد المقاعد الدائرة الأولى مركز المنيا أقسام: أول المنيا - ثان المنيا - المنيا الجديدة 3 مقرها: قسم أول المنيا الدائرة الثانية مراكز: سمالوط غرب - سمالوط شرق - مطاى 3 مقرها: مركز سمالوط غرب الدائرة الثالثة مراكز: مغاغة - العدوة - بنى مزار 4 مقرها: مركز مغاغة الدائرة الرابعة مركز أبو قرقاص 2 مقرها: مركز أبو قرقاص الدائرة الخامسة مركز ملوى قسم ملوى 3 مقرها: مركز ملوى الدائرة السادسة مركز ديرمواس 1 مقرها: مركز ديرمواس 6 14 16 محافظة أسيوط الدائرة ومقرها مكوناتها الإدارية عدد المقاعد الدائرة الأولى مركز أسيوط قسما: أول أسيوط - ثان أسيوط 3 مقرها: قسم أول أسيوط الدائرة الثانية مراكز: ديروط - القوصية - منفلوط 4 مقرها: مركز القوصية الدائرة الثالثة مراكز: البدارى - ساحل سليم - الفتح - أبنوب قسم أسيوط الجديدة 3 مقرها: مركز الفتح الدائرة الرابعة مراكز: أبو تيج - صدفا - الغنايم قسم أبو تيج 2 مقرها: مركز أبو تيج 4 15 12 محافظة الوادي الجديد الدائرة ومقرها مكوناتها الإدارية عدد المقاعد الدائرة الأولى قسم الخارجة مركز باريس 1 مقرها: قسم الخارجة الدائرة الثانية مراكز: الداخلة - الفرافرة - بلاط 1 مقرها: مركز الداخلة 2 5 2 محافظة سوهاج الدائرة ومقرها مكوناتها الإدارية عدد المقاعد الدائرة الأولى مركزا: سوهاج - جزيرة شندويل أقسام: أول سوهاج - ثان سوهاج - سوهاج الجديدة 2 مقرها: مركز سوهاج الدائرة الثانية مركزا: أخميم - ساقلتة قسم الكوثر 2 مقرها: مركز أخميم الدائرة الثالثة مركز المراغة 1 مقرها: مركز المراغة الدائرة الرابعة مراكز: طما - طهطا - جهينة قسم طهطا 3 مقرها: مركز طهطا الدائرة الخامسة مركزا: جرجا - العسيرات قسم جرجا 2 مقرها: مركز جرجا الدائرة السادسة مركز المنشأة 1 مقرها: مركز المنشأة الدائرة السابعة مركز البلينا 2 مقرها: مركز البلينا الدائرة الثامنة مركز دار السلام 1 مقرها: مركز دار السلام 8 19 14 محافظة قنا الدائرة ومقرها مكوناتها الإدارية عدد المقاعد الدائرة الأولى مركز قنا قسم قنا 2 مقرها: مركز قنا الدائرة الثانية مراكز: قوص - قفط - نقادة 2 مقرها: مركز قوص الدائرة الثالثة مراكز: نجع حمادي - دشنا - الوقف 3 مقرها: مركز نجع حمادي الدائرة الرابعة مركزا: أبو تشت - فرشوط 2 مقرها: مركز أبو تشت 4 10 9 محافظة الأقصر الدائرة ومقرها مكوناتها الإدارية عدد المقاعد الدائرة الأولى مركزا: الأقصر - طيبة قسم الأقصر 1 مقرها: قسم الأقصر الدائرة الثانية مركزا: القرنة - أرمنت 1 مقرها: مركز القرنة الدائرة الثالثة مركز إسنا 1 مقرها: مركز إسنا 3 6 3 محافظة أسوان الدائرة ومقرها مكوناتها الإدارية عدد المقاعد الدائرة الأولى مراكز: أسوان - أبو سمبل - دراو أقسام: أول أسوان - ثان أسوان - أسوان الجديدة 2 مقرها: قسم أول أسوان الدائرة الثانية مركز كوم أمبو 1 مقرها: مركز كوم أمبو الدائرة الثالثة مركز نصر النوبة 1 مقرها: مركز نصر النوبة الدائرة الرابعة مركز إدفو 1 مقرها: مركز إدفو 4 9 5 محافظة البحر الأحمر الدائرة ومقرها مكوناتها الإدارية عدد المقاعد الدائرة الأولى أقسام: رأس غارب - ثان الغردقة - أول الغردقة 1 مقرها: قسم أول الغردقة الدائرة الثانية أقسام: سفاجا - القصير - مرسى علم 1 مقرها: قسم سفاجا الدائرة الثالثة قسما: الشلاتين - حلايب 1 مقرها: قسم الشلاتين 3 8 3 محافظة الشرقية الدائرة ومقرها مكوناتها الإدارية عدد المقاعد الدائرة الأولى مركز الزقازيق أقسام: أول الزقازيق - ثان الزقازيق - القنايات 4 مقرها: قسم أول الزقازيق الدائرة الثانية مركزا: بلبيس - مشتول السوق قسم بلبيس 3 مقرها: مركز بلبيس الدائرة الثالثة أقسام: أول العاشر من رمضان - ثان العاشر من رمضان - ثالث العاشر من رمضان 1 مقرها: قسم أول العاشر من رمضان الدائرة الرابعة مركز منيا القمح 2 مقرها: مركز منيا القمح الدائرة الخامسة مركزا: أبو كبير - ههيا 2 مقرها: مركز أبو كبير الدائرة السادسة مركزا: ديرب نجم - الإبراهيمية 2 مقرها: مركز ديرب نجم الدائرة السابعة مراكز: فاقوس - أولاد صقر - كفر صقر قسم فاقوس 3 مقرها: مركز فاقوس الدائرة الثامنة مركز أبو حماد قسم القرين 2 مقرها: مركز أبو حماد الدائرة التاسعة مراكز: الحسينية - صان الحجر - منشأة أبو عمر قسم الصالحية الجديدة 2 مقرها: مركز الحسينية 9 25 21 محافظة دمياط الدائرة ومقرها مكوناتها الإدارية عدد المقاعد الدائرة الأولى مركزا: دمياط - كفر البطيخ أقسام: رأس البر - أول دمياط - ثان دمياط - دمياط الجديدة 2 مقرها: قسم أول دمياط الدائرة الثانية مراكز: كفر سعد - فارسكور - الزرقا قسم السرو 2 مقرها: مركز كفر سعد 2 10 4 محافظة بورسعيد الدائرة ومقرها مكوناتها الإدارية عدد المقاعد الدائرة الأولى أقسام: أول بورفؤاد - ثان بورفؤاد - شرق التفريعة - الشرق - العرب - الضواحي 1 مقرها: قسم أول بورفؤاد الدائرة الثانية أقسام: المناخ - الزهور - أول الجنوب - ثان الجنوب 1 مقرها: قسم الزهور 2 10 2 محافظة الإسماعيلية الدائرة ومقرها مكوناتها الإدارية عدد المقاعد الدائرة الأولى مركز الإسماعيلية أقسام: أول الإسماعيلية - ثان الإسماعيلية ثالث الإسماعيلية 2 مقرها: قسم ثان الإسماعيلية الدائرة الثانية مركزا: القنطرة غرب - القنطرة شرق 1 مقرها: مركز القنطرة غرب الدائرة الثالثة مراكز: التل الكبير - القصاصين الجديدة - أبو صوير - فايد 2 مقرها: مركز القصاصين الجديدة 3 10 5 محافظة السويس الدائرة ومقرها مكوناتها الإدارية عدد المقاعد دائرة محافظة السويس أقسام: الأربعين - فيصل - الجناين - السويس - عتاقة 2 مقرها: قسم السويس 1 5 2 محافظة شمال سيناء الدائرة ومقرها مكوناتها الإدارية عدد المقاعد الدائرة الأولى أقسام: أول العريش - ثان العريش - ثالث العريش - رابع العريش - رفح - الشيخ زويد 1 مقرها: قسم أول العريش الدائرة الثانية أقسام: الحسنة - القسيمة - نخل - بئر العبد - رمانة 1 مقرها: قسم الحسنة 2 11 2 محافظة جنوب سيناء الدائرة ومقرها مكوناتها الإدارية عدد المقاعد الدائرة الأولى أقسام: أول شرم الشيخ - ثان شرم الشيخ - دهب - نويبع - سانت كاترين - طابا 1 مقرها: قسم أول شرم الشيخ الدائرة الثانية أقسام: الطور - رأس سدر - أبو زنيمة - أبو رديس 1 مقرها: قسم الطور 2 10 2 محافظة الإسكندرية الدائرة ومقرها مكوناتها الإدارية عدد المقاعد الدائرة الأولى أقسام: أول المنتزه - ثان المنتزه - ثالث المنتزه 4 مقرها: قسم أول المنتزه الدائرة الثانية قسما: أول الرمل - ثان الرمل 3 مقرها: قسم أول الرمل الدائرة الثالثة أقسام: سيدي جابر - باب شرقي - العطارين - الجمرك - المنشية 2 مقرها: قسم سيدي جابر الدائرة الرابعة أقسام: محرم بك - كرموز - مينا البصل - اللبان 2 مقرها: قسم محرم بك الدائرة الخامسة أقسام: الدخيلة - أول العامرية - ثان العامرية - برج العرب 4 مقرها: قسم الدخيلة 5 18 15 محافظة البحيرة الدائرة ومقرها مكوناتها الإدارية عدد المقاعد الدائرة الأولى مرکز دمنهور قسم دمنهور 3 مقرها: قسم دمنهور الدائرة الثانية مركز كفر الدوار قسم كفر الدوار 3 مقرها: قسم كفر الدوار الدائرة الثالثة مركزا: أبو حمص - إدكو 2 مقرها: مركز أبو حمص الدائرة الرابعة مراكز: المحمودية - رشيد - الرحمانية 2 مقرها: مركز المحمودية الدائرة الخامسة مركز حوش عيسى 1 مقرها: مركز حوش عيسى الدائرة السادسة مركز الدلنجات 1 مقرها: مركز الدلنجات الدائرة السابعة مركزا: أبو المطامير - وادي النطرون - قسم غرب النوبارية 2 مقرها: مركز أبو المطامير الدائرة الثامنة مركزا: إيتاي البارود - شبراخيت 2 مقرها: مركز إيتاي البارود الدائرة التاسعة مركزا: كوم حمادة - بدر 2 مقرها: كوم حمادة 9 18 18 محافظة مطروح الدائرة ومقرها مكوناتها الإدارية عدد المقاعد الدائرة الأولى أقسام: مطروح - سيدي براني - النجيلة - السلوم 1 مقرها: قسم مطروح الدائرة الثانية أقسام: الحمام - العلمين - الضبعة - سيوة - مارينا - العلمين السياحية 1 مقرها: قسم الحمام 2 9 2 ثانيًا - جدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة م الدائرة ومقرها مكوناتها عدد المقاعد لكل محافظة 1 دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا مقرها: مديرية أمن القاهرة القاهرة 31 القليوبية 15 الدقهلية 17 المنوفية 14 الغربية 15 كفر الشيخ 10 6 102 2 دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد مقرها: مديرية أمن الجيزة الجيزة 23 الفيوم 9 بنى سويف 8 المنيا 15 أسيوط 12 الوادى الجديد 2 سوهاج 14 قنا 9 الأقصر 4 أسوان 4 البحر الأحمر 2 11 102 3 دائرة قطاع شرق الدلتا مقرها: مديرية أمن الشرقية الشرقية 21 دمياط 5 بورسعيد 2 الإسماعيلية 3 السويس 2 شمال سيناء 5 جنوب سيناء 2 7 40 4 دائرة قطاع غرب الدلتا مقرها: مديرية أمن الإسكندرية الإسكندرية 17 البحيرة 19 مطروح 4 3 40 الإجمالي 284.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.