وزير النقل يتفقد محطة مصر والمترو لمتابعة استعدادات عودة المواطنين من إجازة العيد

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بمحطة مصر للسكك الحديدية برمسيس لمتابعة انتظام وانضباط العمل بالمحطة والاطمئنان على اتخاذ الهيئة لكافة التدابير والإجراءات الخاصة باستقبال رحلات عودة الركاب من كافة أنحاء الجمهورية، ومنها رحلات خط القاهرة أسوان، وذلك بعد النجاح في توفير تذاكر قطارات الصعيد قبل عيد الأضحى المبارك، وحصول الركاب عليها في يسر وسهولة.

اتخاذ كافة التدابير التي تسهل حركة تنقل المواطنين عبر خطوط السكك الحديدية

بدأت الجولة بتفقد الوزير الساحة الخارجية وشبابيك التذاكر والمول التجاري، ثم تفقد بهو المحطة والأرصفة متابعا دخول وخروج الركاب من بوابات التذاكر الإلكترونية التي تساهم في عدم دخول الركاب للارصفة بدون تذكرة.

أكد الوزير على مسئولي السكك الحديدية بضرورة وجود مسئولي الصيانة الخاصة بالبوابات على مدار الساعة لإصلاح أي أعطال مفاجئة، واتخاذ كافة التدابير التي تكفل عدم حدوث زحام بالأرصفة وتنظيم اكشاك البيع في الساحة الخارجية والداخلية بشكل متناسق يحافظ على المظهر الحضاري للمحطة وتكثيف اللوحات الإرشادية في الساحة الخارجية وداخل المحطة وزيادة عدد صناديق القمامة داخل المحطات والاستمرار في أعمال النظافة على مدار الساعة بها، وكذلك المحافظة على نظافة القطارات من الخارج وإعلام الجمهور بشكل مستمر بمواعيد قيام القطارات بمختلف الخطوط.

وخلال جولته بأرصفة المحطة شاهد الوزير عددا من شبابيك قطار رقم 1011 القادم من أسوان للقاهرة، وقد تم رشقها بالحجارة فوجه الوزير باستمرار حملات التوعية الخاصة بالتحذير من مخاطر ظاهرة رشق الأطفال للقطارات بالحجارة ومناشدة المواطنين بالمساهمة مع هيئة السكك الحديدية في التوعية من مخاطر هذه الظاهرة وضرورة الحفاظ على سلامة مرفق، السكك الحديدية المملوك للشعب، والذي يخدم ملايين الركاب يوميا وذلك بعد تكرار هذه الظاهرة الخطيرة واستمرار عقد ندوات توعية من قبل مسئولي هيئة السكك الحديدية بمدن ومحافظات الجمهورية المختلفة بحضور رؤساء مراكز تلك المدن ومفتشي إدارة الأوقاف بالاضافة الى وكلاء وزارة التربية والتعليم وعدد من الأهالي والمواطنين بها، وذلك بهدف التأكيد على ضرورة المشاركة الفعالة من كافة طوائف المجتمع في التصدى لهذه الظاهرة الخطيرة وتوعية الأطفال بمخاطرها السلبية التى تتسبب في تعريض حياه الركاب وسائقى القطارات للخطر، وتعطيل مسير القطارات وإلحاق أضرار بها والتى يتم بعد ذلك إصلاحها من ميزانية السكك الحديدية.

الدفع الفوري بقطارات إضافية في أي محطة يظهر بها تكدسات

كما أكد الوزير خلال جولته على ضرورة انتشار كافة القيادات في المحطات المختلفة للإشراف على تقديم خدمة مميزة للجمهور والمحافظة على انتظام جدول التشغيل،مشيرا إلى أن خدمة الراكب وراحته هي أولى اهتمامات الوزارة مؤكدا على ضرورة أن يتسابق الجميع لخدمة الركاب لاستمرار تقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب، خاصة مع الطفرة الكبيرة التي يشهدها قطاع السكك الحديدية والتي أصبحت ملموسة على أرض الواقع.

والتقى الوزير بعدد من الركاب الذين اشادوا بمستوى الخدمة المقدمة للجمهور بمختلف الخطوط، حيث أكد الوزير على استمرار تحديث مرفق السكك الحديدية واستمرار تنفيذ الخطة الشاملة لتطويره والتي تشمل 5 محاور رئيسية.. الأول تطوير الوحدات المتحركة من جرارات وعربات، والثاني هو تطوير عناصر البنية الأساسية ( السكة – المزلقانات – المحطات -).. والثالث تطوير نظم الإشارات لتحقيق المسير الآمن للقطارات على الشبكة.. والرابع تطوير الورش لضمان جودة وسلامة التشغيل.. وآخرها وأهمها تطوير وتأهيل العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية في تطوير منظومة السكة الحديد.

تواجد كافة قيادات مترو الأنفاق بجميع المحطات لمتابعة حركة الركاب

كما أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، جولة تفقدية مفاجئة بمحطة الشهداء لمترو الأنفاق (التبادلية بين الخطين الأول والثاني) عصر اليوم، لمتابعة انتظام حركة مترو الأنفاق ومتابعة تقديم كافة التسهيلات للركاب.



وتفقد الوزير المحطة وتابع مرور عدد من قطارات الخطين الأول والثاني ووجه قيادات المترو بالدفع الفوري بقطارات إضافية في أي محطة تظهر بها تكدسات بالتزامن مع عودة المواطنين غدا بعد انتهاء اجازة عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى تواجد كافة قيادات مترو الأنفاق إلى جميع المحطات لمتابعة حركة الركاب وموافاته بتقارير على مدار الساعة عن حركة المترو في الخطوط الثلاثة، مؤكدا على ضرورة تسابق الجميع على تقديم مستويات خدمة مميزة لجمهور الركاب خاصة مع حرص الوزارة على توفير وسائل نقل جماعي أخضر مستدام صديق للبيئة يقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في إنشاء شبكة من وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة.

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