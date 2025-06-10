أول هجوم، مجموعة "ياسر أبو شباب" المدعومة إسرائيليا تعلن قتل عناصر من حماس

أعلنت ما يعرف بـ"القوات الشعبية" التي يقودها ياسر أبو شباب، تنفيذ أول هجوم ضد عناصر أمن يتبعون لحركة حماس في خان يونس جنوب قطاع غزة، على مقربة من مواقع سيطرتها شرق رفح أقصى جنوب القطاع.

وادعى غسان الدهيني، وهو نائب ياسر أبو شباب، عبر "فيسبوك" أن "مجموعة عاملة من مجموعات العمليات الخاصة التابعة للقوات الشعبية، وأوقعت عبر كمين مجموعة من عناصر وحدة سهم العسكرية التابعة لحركة حماس.

ياسر ابو شباب

وأضاف: "استخدمت القوات الشعبية، قواذف مضاد للأفراد لأول مرة، وعودة المجموعة العاملة إلى قواعدها".

ونشر الدهيني، مجموعة من أسماء القتلى الذين قال إنه تم القضاء عليهم خلال الهجوم، من "وحدة سهم" وهي مجموعة عسكرية تتبع حركة حماس، وتضم عناصر من جناحها العسكري وعناصر من أجهزة الأمن التابع للحركة.



وبدأت المجموعة المدعمة إسرائيليا التي يقودها "أبو شباب" بالتحرك بخطوات أوسع لتعزيز سيطرتها، من بينها فتح باب التجنيد لمقاتلين في صفوفها، وكذلك إعلانها عن بدء تشكيل لجان إدارية ومجتمعية في المناطق التي تسيطر عليها.

وتقدم المجموعة نفسها على أنها بديل لحركة حماس في قطاع غزة، وتنشط في منطقة خاضعة لسيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتم تسليط الضوء، مؤخرًا، على نشاطها، بعد إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق أفيجدور ليبرمان، أن الحكومة الإسرائيلي تسلّح مجموعات مسلحة في غزة، وهو ما أقره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.