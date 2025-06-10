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إجراء 2600 جلسة غسيل كلوي خلال إجازة عيد الأضحى بقنا

غسيل كلوي،فيتو
غسيل كلوي،فيتو

أعلن الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بقنا عن انتظام تقديم خدمات وحدات وأقسام الغسيل الكلوي خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث قدمت ما يزيد على 2600 جلسة غسيل كلوي للمرضى.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن هذه الخدمات التي يحتاجها المرضى بشكل منتظم تعكس مدى التزام القطاع الصحي برعاية هؤلاء المرضي والاهتمام بهم وتقديم أوجه الرعاية الصحية لهم بجودة ومهنيه وتأتى ضمن إستراتيجية الوزارة لضمان إستمرار الرعاية الصحية للمرضى الذين يحتاجون إلى جلسات دورية.

كما أكد  وكيل الوزارة أن وحدات الكلي شهدت جهود مكثفة للفرق الطبية وانتظام تام للأطقم الطبية العاملة بها تحت إشراف الدكتور عبدالله حمدي مدير الطب العلاجي والدكتور خالد عويضة مدير إدارة المستشفيات والدكتور باهر عبد اللاه مدير إدارة الكلى الصناعي والدكتور أحمد عرفة عضو إدارة الكلي الصناعي بالمديرية.

وأشار إلى أن مديرية الصحة قد اطمأنت من خلال خطتها المسبقة للتأمين الطبي للعيد من توفير المستلزمات الطبية والأدوية وتواجد الفرق الطبية بشكل منتظم.

ومن جانبهم أعرب المرضى وذويهم عن امتنانهم للجهود المبذولة من قبل مديرية الصحة، مؤكدين أن انتظام جلسات الغسيل الكلوي خلال العيد أسهم في تخفيف معاناتهم ومنحهم الطمأنينة بشأن استمرار علاجهم دون إنقطاع

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