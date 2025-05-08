الخميس 08 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

منتخب الكرة النسائية يستأنف تدريباته في معسكر باريس

منتخب النسائية،فيتو
منتخب النسائية،فيتو

منتخب النسائية، استأنف اليوم الخميس، المنتخب الوطني للكرة النسائية تحت 20 سنة تدريباته الفنية بمركز المنتخبات الفرنسى فى مدينة كلير فونتين وذلك بعد يوم راحة أمس.


ركز الجهاز الفني الفرنسى والمصرى خلال تدريبات اليوم على الجانب الدفاعي من خلال وحدات تدريبية خاصة تهدف إلى رفع الكفاءة التكتيكية والتنظيمية للاعبات.


وقام بالأمس الجانب الفرنسى المضيف للبعثة المصرية بتنظيم برنامج ثقافي لبعثة المنتخب المصري في العاصمة الفرنسية باريس، التى تبعد ساعتين عن مدينة كليرفوتنين  وتضمن البرنامج زيارة معالم باريس الشهيرة مثل برج إيفل، ومتحف اللوفر، والمسلة المصرية وقوس النصر وشارع الشانزليزيه.


وكانت بعثة المنتخب الوطني للكرة النسائية تحت 20 سنة قد توجهت الأحد الماضي إلى فرنسا لخوض معسكر تدريبى هناك لمدة ستة أيام للاعبات والمدربات، وذلك في إطار تنفيذ بروتوكول تطوير كرة القدم النسائية الذى تم توقيعه بين الاتحادين المصرى والفرنسى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب النسائية منتخب الكرة النسائية كرة القدم النسائية تحت 20 سنة المنتخب المصري الكرة النسائية

مواد متعلقة

لجنة التظلمات تعلن اليوم قرارها النهائي في أزمة مباراة القمة

مهدد بالإقالة، مباراة اتحاد جدة تحدد مصير بيولي مع النصر

تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام المصري

للهروب من جحيم روما، سعود عبد الحميد يفكر في العودة لدوري روشن

السنغال بالزي الأبيض أمام الكونغو الديمقراطية في أمم أفريقيا للشباب

جماهير ريال مدريد توجه رسالة لـ الإنتر بعد إقصاء برشلونة من دوري الأبطال (فيديو)

رفض التنازل عن مستحقاته، كواليس إنهاء تعاقد بيسيرو مع الزمالك

تحفيز لاعبي أرسنال قبل موقعة باريس سان جيرمان (فيديو)

الأكثر قراءة

تعرف على قرارات اللجنة الأولمبية المصرية في اجتماعها الأول

زغلول صيام يكتب: قرار لجنة التظلمات في أزمة القمة! إبراهيم عبد الجواد وأون سبورت!

مقتل وإصابة عدد كبير من جنود الاحتلال في رفح

أسماء أعضاء وفد مصر المرافق للرئيس السيسي في زيارة موسكو

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدًا

الملك سلمان يصدر أوامر بإعفاء أمراء من مناصبهم وتعيين شخصيات جديدة

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو خطف طفل من والدته بالجيزة (فيديو)

الحكومة: أسعار جلسات الغسيل الكلوي ثابتة دون زيادة وتقدم مجانًا للمرضى

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

سعر كيلو الأرز المعبأ اليوم الخميس في الأسواق

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

يصل لـ 3 ملايين جنيه، تفاصيل وإجراءات قرض السيارة في البنك الأهلي 2025

المزيد

انفوجراف

التعديلات الجديدة على قانون مزاولة مهنة الصيدلة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لا تتطلع على عورات جارك، علي جمعة يكشف طرق تحقيق الأمان في المجتمع

تفسير حلم الجراد في المنام وعلاقته بكثرة الأعداء والحاسدين

موسم الحج 2025، ما هو طواف الوداع وشروطه؟

المزيد
الجريدة الرسمية