منتخب الكرة النسائية يستأنف تدريباته في معسكر باريس

منتخب النسائية، استأنف اليوم الخميس، المنتخب الوطني للكرة النسائية تحت 20 سنة تدريباته الفنية بمركز المنتخبات الفرنسى فى مدينة كلير فونتين وذلك بعد يوم راحة أمس.



ركز الجهاز الفني الفرنسى والمصرى خلال تدريبات اليوم على الجانب الدفاعي من خلال وحدات تدريبية خاصة تهدف إلى رفع الكفاءة التكتيكية والتنظيمية للاعبات.



وقام بالأمس الجانب الفرنسى المضيف للبعثة المصرية بتنظيم برنامج ثقافي لبعثة المنتخب المصري في العاصمة الفرنسية باريس، التى تبعد ساعتين عن مدينة كليرفوتنين وتضمن البرنامج زيارة معالم باريس الشهيرة مثل برج إيفل، ومتحف اللوفر، والمسلة المصرية وقوس النصر وشارع الشانزليزيه.



وكانت بعثة المنتخب الوطني للكرة النسائية تحت 20 سنة قد توجهت الأحد الماضي إلى فرنسا لخوض معسكر تدريبى هناك لمدة ستة أيام للاعبات والمدربات، وذلك في إطار تنفيذ بروتوكول تطوير كرة القدم النسائية الذى تم توقيعه بين الاتحادين المصرى والفرنسى.

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