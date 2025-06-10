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ثقافة وفنون

تامر عاشور: مراتي بتراقب موبايلي ومش بتسمح للستات تلمسني (فيديو)

المطرب تامر عاشور،
المطرب تامر عاشور، فيتو

قال المطرب تامر عاشور: "مع مراتي نانسي نور أنا رجل شرقي في المواعيد بس هي من بيتها ملتزمة من ناحية المواعيد خاصة أنها مذيعة أخبار".

 

 

تامر عاشور: أنا شرقي في اللبس مع مراتي 

وأضاف خلال الجزء الثاني من لقائه ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس بقناة "دي إم سي": "أنا شرقي جدًا في اللبس، ونانسي مراتي بتغير عليا من الستات ولو حصل أشكال متهورة زي التلامس هي بتضايق".

 

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وتابع تامر عاشور: "مراتي رافضة ومانعة التلامس بالنسبالي ناحية الستات، وهي معندهاش قصة مراقبة انستجرام بتاعي بس ساعات أبقى ماسك الموبايل ألاقيها بتراقبني وعينيها على موبايلي لحد لما ركبت بروتكشن على الشاشة".

ولفت: "نانسي مراتي مبتطبخش بس هي نفسها تتعلم، وأنا باكل من خلال الطباخ، هي متميزة جدًا بتعرف تعمل فتوش خاصة في شهر رمضان".

وأشار: "نانسي مراتي كانت خايفة مني جدًا في أول الزواج من قصة أطلع شخص شرقي بشكل معقد، ولما اتجوزنا وقعدنا مع بعض لقتني شخص آخر غير اللى كانت خايفة منه، أنا شايف إنها إنسانة تنزل وتعيش حياتها مع أصحابها وتروح شغلها".
 

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