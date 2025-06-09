منتخب بلجيكا يتقدم على ويلز 3-1 في الشوط الأول

تقدم منتخب بلجيكا على نظيره ويلز بثلاثية مقابل هدف في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما على ملعب "روي بودوان"، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة العاشرة دور بـالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

مباراة بلجيكا وويلز

أحرز ثلاثية بلجيكا لوكاكو من ضربة جزاء في الدقيقة 15 ويوري تليمانس في الدقيقة 19 وجيرمي دوكو في الدقيقة 27.

واحرز هدف ويلز ويلسون من ضربة جزاء في الدقيقة 52

ترتيب بلجيكا وويلز

ويحتل منتخب بلجيكا المركز الرابع فى جدول ترتيب المجموعة العاشرة بمشوار تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال 2026، من مباراة واحدة تعادل فيها أمام مقدونيا الشمالية بنتيجة 1-1.

ولم يخض المنتخب البلجيكي الجولة الأولى والثانية في مشوار تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم بأمريكا، لمشاركته في دوري الأمم الأوروبية مارس الماضي.

ويدخل الشياطين الحمر بقيادة مدربه رودي جارسيا، مباراة اليوم أمام ويلز، بحثًا عن الثلاث نقاط من أجل التقدم في جدول الترتيب وتعوض فقدان نقطتين في اول ظهور بمشوار التصفيات.

على الجانب الآخر، يتصدر منتخب ويلز جدول ترتيب المجموعة العاشرة برصيد 7 نقاط جمعهما من إنتصارين وتعادل، أخرها الفوز على ليختنشتاين بنتيجة 3-0.

ولم تهزم بلجيكا في ثلاث مواجهات ضد ويلز، لكنها انتصرت مرة واحدة فقط خلال تلك الفترة، فيما تعادلت في أربع وخسرت اثنتين من آخر ثماني مباريات لها ضد الزوار.

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