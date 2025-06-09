غارة إسرائيلية تستهدف سيارة في جنوب لبنان

استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية، الإثنين، سيارة في قضاء النبطية جنوبي لبنان.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخين على سيارة كانت على طريق "وادي النميرية - زفتا" في النبطية.

وأضافت الوكالة أن القصف أدى إلى اندلاع النيران في السيارة، دون أن يتبين على الفور ما إذا كان ذلك أسفر عن سقوط قتلى أو جرحى.

ورغم سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل منذ 27 نوفمبر الماضي، تستمر إسرائيل بقصف أهداف في جنوب لبنان وشرقة في الضاحية الجنوبية لبيروت، مؤكدةً عزمها على منع حوب الله من أعادة بناء قدراته.

كما تواصل إسرائيل التواجد في 5 تلال استراتيجية في جنوب لبنان.

في هذا السياق، أشارت الوكالة اللبنانية إلى أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار بعد ظهر الإثنين من تلة حمامص الجنوبية باتجاه سيارة "بيك أب" على طريق "عين عرب - الوزاني"، ونجا سائقها من الهجوم.

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