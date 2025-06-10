تامر عاشور عن قصة حبه لنانسي نور: كنت بشوفها على التليفزيون وأقول يارب أتجوزها (فيديو)

كشف المطرب تامر عاشور، عن قصة حبه لزوجته الإعلامية نانسي نور، قائلا: "تعرفنا على بعض عن طريق صديق، وبعدها دخلت في الموضوع علطول وكلمتها وعرضت عليها الزواج".

قصة حب تامر عاشور لزوجته نانسي

وأضاف خلال الجزء الثاني من لقائه ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس بقناة "دي إم سي": "لم يجمعني علاقة بنانسي مراتي أي علاقة لكني من فترة بعيدة شاهدتها على التليفزيون، فكنت دايما أبص لها وأقول يا رب عايز أتجوزها وكنت أقول لأصحابي هو انا ليه متجوزهاش والموضوع اتنسى لسنين".

الضوء الأخضر من والد نانسي لتامر عاشور بالزواج

وتبع تامر عاشور: "لما تعرفت على نانسي بعد كده لم أحكي لها قصة إعجابي بها، وقعدنا شهرين وأربعة في التعارف واتقدمت لوالدها ولقيته شخص صعب جدًا، والدها قعد معايا ورحب بيا بس هو بيتأنى واختبرني علشان يعرف إذا كنت حقيقي ولا مزيف، بعدها عملنا كتب كتاب بس من كتر الناس الموجودين وأصحابي وأهلي مكنتش عايزه يخلص وطلع شكله كإنه فرح وهو مش فرح".



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