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حوادث

الجوازة قلبت جنازة، مصرع شاب إثر إصابته بطلق خرطوش خلال حفل زفاف شقيقه بالفيوم

.مصرع شاب إثر إصابته
.مصرع شاب إثر إصابته بطلق خرطوش

شهد مركز إبشواي بمحافظة الفيوم حادثا مأساويا راح ضحيته شاب في مقتبل العمر، إثر إصابته بطلق خرطوش عن طريق الخطأ خلال احتفاله بزفاف شقيقه الأصغر.

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تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغًا من مأمور قسم شرطة أبشواي يفيد بوصول " ر.ع، 35 عامًا، مقيم بعزبة، إلى مستشفى أبشواي المركزي مصابًا بطلق ناري خرطوش في العين اليسرى، وقد فارق الحياة فور وصوله.

وأكدت التحريات الأولية أن الشاب المتوفى كان يحتفل بزفاف شقيقه الأصغر كريم.ع، حيث أطلق أحد الحضور، عدة طلقات خرطوش ابتهاجًا بالعرس، إلا أن إحدى الطلقات أصابت المجني عليه بطريق الخطأ، مما أدى إلى وفاته في الحال.

وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، فيما أُحيلت الجثة إلى مشرحة مستشفى أبشواي المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق، تمهيدًا لإصدار تصريح الدفن بعد الانتهاء من تقرير الطب الشرعي.

وأفادت الأجهزة الأمنية بأنها باشرت تحرير محضر بالواقعة، وتكثف جهودها لاستكمال التحقيقات للوقوف على كافة الملابسات.

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الأجهزة الأمنية البلتاجي أمن الفيوم حادثة مأساوية مديرية أمن الفيوم محافظة الفيوم مركز إبشواي

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