رئيس إدارة المصايف بالإسكندرية يتابع انتظام العمل داخل الشواطئ

أجرى العميد أحمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، جولة ميدانية موسعة في رابع أيام عيد الأضحى المبارك.

شملت الجولة عددًا من شواطئ القطاع الغربي، يرافقه مسؤولو الأحياء ومفتشو المتابعة القانونية والمصايف.

وتضمنت الجولة شواطئ: شهر العسل، الجمعية (درويش)، بليس 1 و2، البيطاش، النيابة العامة، الهانوفيل العام والخدمة، والمساحة المخصصة للشيراتون وذلك تنفيذًا لتوجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية لمتابعة انتظام العمل داخل الشواطئ.

أضاف رئيس السياحة والمصايف خلال جولته أن نسبة الأشغال بالشواطي منذ الساعات الأولى وعلي مدار اليوم تراوحت في القطاع الشرقي بين 50% إلى 90%، فيما بلغت بالقطاع الغربي من 60% إلى 70%، ووجّه بضرورة التواجد الكامل لأفراد الإنقاذ وعمال أبراج المراقبة، ومواصلة أعمال النظافة على مدار الساعة، بالإضافة إلى التأكد من الالتزام بالتسعيرة الرسمية وعدم فرض أي رسوم إضافية أو إكراميات على الرواد.

وخلال المرور، تم رصد مخالفة تسعير بشاطئ جمعية درويش، حيث تم استرداد قيمة 6 تذاكر للزوار بقيمة 25 جنيهًا للتذكرة، وتحرير إنذار كتابي واستدعاء رئيس مجلس إدارة الجمعية لمقر الإدارة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وخلال الجولات التفتيشية، تم ضبط عدد من المخالفات منها فرض إكراميات بشاطئ جزيرة الذهب، وتم رد المبالغ لأصحابها، مع التنبيه بعدم تكرار المخالفة وضبط مشروبات كحولية ومواد مخدرة بشاطئي جزيرة الذهب والبوريفاج، وتم إعدامها أمام الحائزين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تم مصادرة شيش ومواقد غاز بعدد من الشواطئ منها العصافرة المميز، البوريفاج، سيدي بشر، إسكندر، ستانلي وطاحونة المندرة، حفاظًا على خصوصية العائلات والآداب العامة.

وفي سياق آخر تفقد الدكتور محمد عبد الرازق، مدير إدارة المصايف، شواطئ القطاع الشرقي، لضمان الالتزام بالمعايير التشغيلية. وتواصل فرق المتابعة التابعة للإدارة المركزية تواجدها الميداني في كافة الشواطئ، للرقابة على نظافة المياه، دورات المياه، ترتيب الشماسي، توفير اللافتات الإرشادية، وأماكن الإسعافات والإنقاذ، والتشديد على ارتداء سترات النجاة لمستخدمي البدالات.

من جهة أخرى، أسفرت جهود فرق الإنقاذ عن إنقاذ عدد من الزوار من الغرق بشاطئي البيطاش المميز والكناري.

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