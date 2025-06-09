الإثنين 09 يونيو 2025
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انفوجراف

جامعتان و14 كلية.. الموافقة على إنشاء جامعات وكليات جديدة (إنفوجراف)

مجلس الجامعات الخاصة
مجلس الجامعات الخاصة

 

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الجامعات الخاصة الذكاء الاصطناعي العلاج الطبيعي العلوم الصحية العلوم الصحية التطبيقية جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا جامعة سفنكس جامعة شرق العاصمة جامعة وادي النيل بالفيوم

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