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رياضة

تشكيل إيطاليا الرسمي في مواجهة مولدوفا في الظهور الأخير لـ سباليتي

سباليتي
سباليتي

يستعد منتخب إيطاليا لمواجهة نظيره مولدوفا،  في المباراة التي تجمع الفريقين فى العاشرة إلا الربع مساء اليوم، الإثنين، باستاد جيجليو، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة التاسعة بتصفيات كأس العالم 2026 في أمريكا.

وتعد مباراة اليوم هي الأخيرة لـ  لوتشيانو سباليتي في تدريب المنتخب الإيطالي.

تشكيل إيطاليا أمام مولدوفا

في حراسة المرمى: دوناروما

في الدفاع: دي لورينزو، باستوني، رانييري، كامبياسو

في الوسط: فراتيسي، ريتشي، تونالي

في الهجوم: ديماركو، ريتيجي، راسبادوري

وكان لوتشيانو سباليتي، مدرب منتخب إيطاليا، مساء أمس الأحد، عن إقالته من منصبه بشكل رسمي.

سباليتي يعلن رحيله عن منتخب إيطاليا في مؤتمر صحفي 

وقال سباليتي في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد: "خلال الساعات الماضية، كنت مع الرئيس جرافينا، الذي أبلغني أنه سيتم إعفائي من مهمتي كمدرب للمنتخب".

وأردف: "لقد حزنت لذلك، فلم أكن أنوي التراجع.. كنت أفضل البقاء في مكاني، والاستمرار في أداء عملي".

وكان الصحفي الإيطالي، فابريزيو رومانو، كتب قبل قليل عبر حسابه على منصة "إكس": "لوتشيانو سباليتي يستعد الآن لمغادرة منصب مدرب المنتخب الإيطالي".

خسارة إيطاليا الكبيرة من النرويج 

وأضاف: "دارت مناقشات مع الاتحاد الإيطالي في الساعات القليلة الماضية، عقب الهزيمة 0-3 أمام النرويج (في تصفيات كأس العالم 2026)، وقد يُعلن سباليتي رحيله عن تدريب المنتخب قريبًا.. فترة سباليتي كمدرب للمنتخب الإيطالي، يمكن اعتبارها منتهية".

جدير بالذكر أن الآزوري لم يشارك في آخر نسختين، من بطولة كأس العالم.

ويرتبط كلاوديو رانييري وستيفانو بيولي بخلافة سباليتي، بحسب تقارير صحفية.

 

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