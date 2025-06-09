الإثنين 09 يونيو 2025
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حوادث

إصابة ١١ شخصا في انقلاب ميكروباص بالقطامية (صور)

جانب من الحادث
جانب من الحادث

أصيب ١١ شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص وذلك خلال سيرها بطريق القاهرة العين السخنة بعد الطريق الدائري الاقليمي اتجاة القاهرة بالقطامية.

جوانب من الحادث 
جوانب من الحادث 

وعززت هيئة الإسعاف بـ٦ سيارات لنقل المصابين بمستشفي العاصمة الإدارية.

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

 

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