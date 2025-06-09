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محافظات

انطلاق مشروع الوحدة الإنتاجية بقرية زاوية صقر بالبحيرة (صور)

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة بالبحيرة، فيتو

أكدت الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بتنفيذ مشروعات  المبادرة الرئاسية"حياة كريمة" بمختلف المراكز والقرى والنجوع، مشيرةً إلى أن المبادرة لا تقتصر على تحسين البنية التحتية، بل تمثل تحولًا جذريًا في مسار التنمية المحلية، من خلال دعم المشروعات الاقتصادية الصغيرة، وتمكين المرأة والشباب، وخلق فرص عمل مستدامة داخل القرى والمناطق الريفية.

وأشارت إلى أنه من بين النماذج الرائدة لمشروعات  حياة كريمة يبرز مشروع الوحدة الإنتاجية بقرية زاوية صقر بمركز أبو المطامير كنقطة انطلاق جديدة للتمكين المجتمعي، حيث يوفر بيئة تدريبية متكاملة في مجالات الحرف اليدوية والفنون التراثية، ويفتح آفاقًا واسعة أمام النساء والفتيات لاكتساب المهارات اللازمة للانخراط في سوق العمل، والمساهمة الفعالة في الاقتصاد المحلي.


 

مشروعات حياة كريمة بالبحيرة، فيتو 
مشروعات حياة كريمة بالبحيرة، فيتو 
مشروعات حياة كريمة بالبحيرة، فيتو 
مشروعات حياة كريمة بالبحيرة، فيتو 

ويوفر المشروع بيئة تدريبية متكاملة تشمل عدة مجالات حرفية وفنية منها: الرسم على الفخار لتدريب المشاركين على تقنيات تشكيل وتزيين الفخار بأفكار مبتكرة وأصالة تراثية، بالإضافة إلى الرسم على القماش لتطوير مهارات تصميم وتنفيذ أعمال فنية على الأقمشة لاستخدامها في الأزياء والديكور.

كما تم عمل ورشة المجسمات بالخيوط (أنجرومي - Amigurumi) لإتقان فن صناعة الدمى والمجسمات بإستخدام الخيوط والكروشيه، والذي يشهد طلبًا متزايدًا في الأسواق المحلية والعالمية.

وشمل المشروع أيضًا توفير مشغل للخياطة والذي يستهدف تدريب السيدات والفتيات على فنون التفصيل والخياطة وتصميم الأزياء، بهدف تمكينهن من بدء مشروعات صغيرة وتحقيق دخل مستدام.

وتُعد مبادرة "حياة كريمة" ترجمة واقعية لفكر الدولة في تحقيق العدالة الإجتماعية، من خلال الوصول إلى عمق الريف وتقديم خدمات تنموية حقيقية، تُشارك فيها مختلف الجهات التنفيذية والمجتمعية، وتُسهم في خلق بيئة حياتية أكثر كرامة.

مشروعات حياة كريمة بالبحيرة، فيتو 
مشروعات حياة كريمة بالبحيرة، فيتو 


 وأشارت الدكتورة جاكلين عازر إلى أن مشروع الوحدة الإنتاجية بزاوية صقر يُعد أحد النماذج الرائدة للوحدات الإنتاجية التي تهدف إلى تحقيق التمكين الإقتصادي، وخلق بيئة عمل منتجة داخل القرى، مع التركيز على دمج الفئات الأكثر إحتياجإ، خاصة النساء المعيلات والشباب الباحثين عن فرص عمل، مؤكدةً أن العمل مستمر لتوسيع نطاق التدريب وزيادة الطاقة الإنتاجية، بما يتماشى مع رؤية المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في تحقيق تنمية حقيقية ومستدامة في كل قرى مصر.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتعزيز التنمية المتكاملة في الريف المصري، من خلال مبادرة "حياة كريمة" التي تسعى إلى تحسين جودة الحياة وتوفير بيئة داعمة للتنمية الشاملة، لتنفيذ مشروعات نوعية تُرسّخ مفاهيم التمكين الإقتصادي والإجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا.

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