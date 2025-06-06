الجمعة 06 يونيو 2025
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أخبار مصر

إقبال ضعيف على سينمات وسط القاهرة في أول أيام عيد الأضحى (فيديو وصور)

منطقة سينمات وسط
منطقة سينمات وسط البلد

شهدت منطقة سينمات وسط القاهرة، إقبالا ضعيفا على دور العرض في أول أيام عيد الأضحى المبارك، لمشاهدة أفلام العيد.

أفلام عيد الأضحى المبارك 2025

وتشهد دور العرض هذا العام منافسة بين عدد كبير من الأفلام المصرية التي تتباين ما بين الأكشن والكوميدي والرومانسي بالتزامن مع عيد الأضحى 2025.

فيلم "المشروع x” 

 

فيم  “المشروع x” بطولة النجم كريم عبد العزيز والفنانة ياسمين صبري، إيرادات قوية منذ طرحه بدور العرض السينمائي المصري قبل أسبوعين ضمن أفلام موسم عيد الأضحى المبارك.

 فيلم سيكو سيكو 

تم عرض الفيلم في دور العرض السينمائي خلال موسم أفلام عيد الفطر المبارك الماضي، وحقق إيرادات قوية جعلته يحتل المركز الثاني في قائمة أعلى الأفلام المصرية تحقيقا للإيرادات وذلك بعد فيلم “ولاد رزق 3” المتصدر. 
في الوقت الذي بدأ فيه جموع المصريين الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، بدأت وزارة الداخلية، بتوجيهات من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، في تفعيل خطة أمنية شاملة وموسعة لضمان سلامة المواطنين وتأمين كافة الاحتفالات.

انتشار أمني وتواجد مكثف لعناصر الشرطة النسائية.



تواصل الأجهزة الأمنية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، تنفيذ محاور الخطة التي تشمل انتشارًا أمنيًا مكثفًا على جميع الطرق والمحاور الرئيسية، والطرق السريعة والساحلية، تحسبًا لزيادة حركة السفر والتنقل للمواطنين لقضاء العيد.

 

كما تم تكثيف الأقوال والارتكازات الأمنية الثابتة والمتحركة، ونشر سيارات الإغاثة العاجلة لتقديم المساعدة وضمان سلامة مرتادي الطرق.

تأمين احتفالات عيد الأضحى المبارك
 

وتركز الخطة على تأمين مناطق تجمعات المواطنين، بما في ذلك الحدائق العامة، المتنزهات، دور السينما، المراسي النيلية، وساحات أداء صلاة العيد، بالإضافة إلى محيط كافة المنشآت المهمة والحيوية بالدولة.

وشهدت منطقة وسط القاهرة الكبرى تواجدًا ملحوظًا لعناصر الشرطة النسائية وقوات التدخل السريع، لتعزيز الشعور بالأمان وتقديم الدعم اللازم.


لم يقتصر الدور الأمني على الجانب المروري وتأمين التجمعات، بل امتد ليشمل شن حملات تموينية موسعة لمواجهة المتلاعبين بالأسعار وجرائم الغش التجاري، والتأكد من توافر السلع وصلاحيتها خلال فترة العيد.

كما وجهت إدارة شرطة المرافق حملات مكبرة لمنع افتراش الباعة الجائلين ورفع كافة الإشغالات التي قد تعيق حركة المواطنين.


تأتي هذه الجهود المتواصلة في إطار حرص وزارة الداخلية على توفير مناخ آمن ومطمئن يسمح للمواطنين بالاستمتاع بأجواء العيد السعيدة، مع التزام المستويات الإشرافية والقيادية بالتواجد الميداني لمتابعة الأداء الأمني والتأكيد على اليقظة التامة وحسن معاملة المواطنين.

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