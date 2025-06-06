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احتفالا بالعيد، نائب محافظ سوهاج يوزع الحلوى والألعاب ويزور مركز الأورام لتهنئة الأطفال

نائب محافظ سوهاج
نائب محافظ سوهاج يوزع الحلوى والألعاب فى العيد

شارك الدكتور محمد عبد الهادي، نائب محافظ سوهاج، جموع المصلين أداء صلاة عيد الأضحى المبارك، بساحة مسجد الشبان المسلمين بمدينة سوهاج، وسط حضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية، وأجواء احتفالية غلبت عليها روح الألفة والمودة.

وعقب الصلاة، حرص نائب المحافظ على إدخال البهجة في نفوس الأطفال، حيث قام بتوزيع الحلوى والألعاب عليهم وسط أجواء من السعادة والسرور، الأمر الذي لاقى استحسان الأهالي، الذين ثمَّنوا هذه اللفتة الطيبة التي عكست معاني العيد الحقيقية من فرح ومشاركة.

وفي إطار حرصه على رسم البسمة على وجوه المرضى، توجه نائب المحافظ إلى مركز أورام سوهاج حيث زار الأطفال المرضى لتهنئتهم بعيد الأضحى المبارك، يرافقه الدكتور علاء غالب استشاري القلب ورئيس طلاب من أجل مصر، والدكتور حاتم أمين مدير المركز وحرص خلال الزيارة على تقديم الهدايا والتهنئة للأطفال وذويهم، متمنيًا لهم الشفاء العاجل، ومؤكدًا على الدعم الكامل لهم.

وتعيش محافظة سوهاج أجواءً من البهجة والفرحة مع حلول عيد الأضحى المبارك، في ظل استعدادات مكثفة من كافة الأجهزة التنفيذية لتأمين ساحات الصلاة وتنظيم الفعاليات، بما يعكس عراقة المحافظة وقيمها الأصيلة في الاحتفاء بالمناسبات الدينية.

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