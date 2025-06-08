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أخبار مصر

إقبال كبير للمواطنين على ممشى أهل مصر بنهاية ثالث أيام عيد الأضحى

ممشى أهل مصر ثالث
ممشى أهل مصر ثالث أيام عيد الأضحى

شهد ممشى أهل مصر بكورنيش القاهرة، إقبالا كبيرا من المواطنين مساء اليوم الثالث لعيد الاضحى المبارك، إذ يعتبر الممشى من أشهر أماكن الترفيه جذبا للمواطنين للاستمتاع بالأجواء على ضفاف النيل.

ممشى أهل مصر ثالث أيام عيد الأضحى 
ممشى أهل مصر ثالث أيام عيد الأضحى 

ورصدت عدسة فيتو مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى المبارك في منطقة ممشى أهل مصر بكورنيش القاهرة.

 ممشى أهل مصر بكورنيش النيل

ممشى أهل السنة ثالث أيام عيد الأضحى 
ممشى أهل السنة ثالث أيام عيد الأضحى 

وشهدت محافظتا القاهرة والجيزة، اليوم الأحد، في ثالث أيام عيد الأضحى، إقبالًا على الحدائق والمتنزهات العامة من قبل العائلات مع أطفالهم، على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة.

ولجأ عشراتٌ من الشباب إلى الرحلات النيلية كوسيلة للاحتفال بثالث أيام عيد الأضحى المبارك، حيث وجدوا في مياه النيل ملاذًا آمنًا من موجة الحر الشديدة التي تجتاح البلاد.

ممشى أهل مصر ثالث أيام عيد الأضحى 
ممشى أهل مصر ثالث أيام عيد الأضحى 

احتفالات عيد الأضحى

كما شهدت الحديقة الدولية بالقاهرة اليوم، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، ألوانًا مبهجة من مظاهر احتفال الأطفال بالعيد، حيث تحولت مساحاتها الخضراء وممراتها الواسعة إلى مضمار للعب بالباتيناج.

وقد أقبل الأطفال على اللعب بالباتيناج وسط ممرات الحديقة الدولية بمدينة نصر، فرغم ارتفاع درجة حرارة الجو، إلا أن ذلك لم يوقفهم عن التسابق معًا فوق عجلاتهم الصغيرة.

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