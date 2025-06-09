روشتة طبية من القومي للبحوث لمريض السكري في رحلة الحج

قدم المركز القومي للبحوث روشتة توعوية تحت عنوان:"روشتة مريض السكري أثناء رحلة الحج"، وذلك في إطار حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على دعم التوعية الصحية للمواطنين، وخاصة خلال موسم الحج.



وأوضح أحمد عبدربه عبدربه – قسم الهرمونات بالمركز القومي للبحوث، الإرشادات الطبية اللازمة لضمان سلامة مرضى السكري خلال أداء مناسك الحج، وأبرزها:



أهمية مراجعة الطبيب قبل السفر.

تجهيز حقيبة دوائية متكاملة.



الحفاظ على الترطيب والوقاية من الشمس والإجهاد الحراري.



كيفية التعامل مع نوبات انخفاض أو ارتفاع السكر.



أهمية ارتداء الحذاء الطبي والعناية بالقدمين.

وأكدت الروشتة ضرورة الوعي الصحي المسبق لتجنب أية مضاعفات، إضافة إلى أن الوقاية الطبية هي أول خطوة لأداء المناسك بطمأنينة وأمان.

وفي سياق آخر أوضحت الدكتور رحاب أشرف محمد – قسم الكيمياء الحيوية الطبية، معهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية، المركز القومي للبحوث – أبرز النصائح التي يجب مراعاتها خلال عيد الأضحى، خاصة مع الإكثار من تناول اللحوم والأطعمة الدسمة، وتشمل:

تجنب تناول اللحوم المقلية واستبدالها باللحوم المسلوقة. تجنب النوم بعد الأكل مباشرة، ويفضل ممارسة رياضة خفيفة أو المشي. تجنب الفواكه المحتوية على سكر الفركتوز لمرضى السكري والكلى. تجنب الشوي على الفحم والاعتماد على السلق أو التسوية بالخضروات. إضافة النشويات من الخضروات والاعتدال في تناول البقوليات المجففة. تناول الشاي الأخضر بعد الوجبات لتعزيز معدل الحرق. التقليل من تناول الحلوى واستبدالها بالفواكه الغنية بالألياف. تجنب استخدام سكر الدايت (الفراكتوز) بعد الوجبات الدسمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.