الإثنين 09 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

روشتة طبية من القومي للبحوث لمريض السكري في رحلة الحج

حجاج بيت الله الحرام،
حجاج بيت الله الحرام، فيتو
ads

قدم المركز القومي للبحوث روشتة توعوية تحت عنوان:"روشتة مريض السكري أثناء رحلة الحج"، وذلك في إطار حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على دعم التوعية الصحية للمواطنين، وخاصة خلال موسم الحج.


وأوضح أحمد عبدربه عبدربه – قسم الهرمونات بالمركز القومي للبحوث، الإرشادات الطبية اللازمة لضمان سلامة مرضى السكري خلال أداء مناسك الحج، وأبرزها:


أهمية مراجعة الطبيب قبل السفر.
تجهيز حقيبة دوائية متكاملة.


الحفاظ على الترطيب والوقاية من الشمس والإجهاد الحراري.


كيفية التعامل مع نوبات انخفاض أو ارتفاع السكر.


أهمية ارتداء الحذاء الطبي والعناية بالقدمين.

وأكدت الروشتة ضرورة الوعي الصحي المسبق لتجنب أية مضاعفات، إضافة إلى أن الوقاية الطبية هي أول خطوة لأداء المناسك بطمأنينة وأمان.

وفي سياق آخر أوضحت الدكتور رحاب أشرف محمد – قسم الكيمياء الحيوية الطبية، معهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية، المركز القومي للبحوث – أبرز النصائح التي يجب مراعاتها خلال عيد الأضحى، خاصة مع الإكثار من تناول اللحوم والأطعمة الدسمة، وتشمل:

  1. تجنب تناول اللحوم المقلية واستبدالها باللحوم المسلوقة.
  2. تجنب النوم بعد الأكل مباشرة، ويفضل ممارسة رياضة خفيفة أو المشي.
  3. تجنب الفواكه المحتوية على سكر الفركتوز لمرضى السكري والكلى.
  4. تجنب الشوي على الفحم والاعتماد على السلق أو التسوية بالخضروات.
  5. إضافة النشويات من الخضروات والاعتدال في تناول البقوليات المجففة.
  6. تناول الشاي الأخضر بعد الوجبات لتعزيز معدل الحرق.
  7. التقليل من تناول الحلوى واستبدالها بالفواكه الغنية بالألياف.
  8. تجنب استخدام سكر الدايت (الفراكتوز) بعد الوجبات الدسمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المركز القومي للبحوث مرضى السكري أداء مناسك الحج ارتفاع السكر البحث العلمي البحوث الطبية التعليم العالي القومي للبحوث الوجبات الدسمة قسم الكيمياء الحيوية مرضى السك

مواد متعلقة

الجامعات المصرية تتألق رياضيا.. حصد 11 ميدالية ببطولة العالم للسباحة.. نتائج مميزة في الدورة العربية الثالثة للألعاب الشاطئية.. وانطلاق أول دوري للرياضات الإلكترونية

إرشادات مهمة لركاب الطائرات حال فقدان حقيبة السفر في المطار

التعليم العالي تقدم 8 نصائح لتناول اللحوم بطريقة صحية

قفزة أكاديمية في التصنيفات الدولية.. الجامعات المصرية تتألق.. تميز خاص بمجالات الطب والهندسة.. المؤسسات البحثية تسيطر على سيماجو.. ووزير التعليم العالي يشيد

مصر للطيران تبدأ جسرها الجوي غدا لإعادة الحجاج إلى أرض الوطن

عربات كهربائية مجانية لنقل كبار السن وذوي الهمم بصالات مطار القاهرة

محظورات على الحجاج خلال العودة من الحج بالمطارات

8 نصائح من القومي للبحوث لتجنب مخاطر اللحوم في عيد الأضحى

الأكثر قراءة

إخلاء سبيل طبيب قوص صاحب واقعة فيديو الإهمال الطبي فى قنا

ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب رابع أيام العيد

مصرع وإصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة إثر انقلاب سيارة بالمنيا

رسميا.. اتحاد الكرة يعلن نظام وشروط القيد للمسابقات موسم 2025- 2026

التحفظ على طبيب قنا صاحب فيديو رفض توقيع الكشف على مُسنة

الصيف الأخير، الأرصاد السعودية تزف بشرى للحجاج تستمر 25 عامًا

أسعار سلندرات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه بالأسواق اليوم الإثنين

رسميا، كريستيان كيفو مديرا فنيا لفريق إنتر ميلان

خدمات

المزيد

أسعار سلندرات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه بالأسواق اليوم الإثنين

سعر القصدير اليوم الإثنين 9-6-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار السكر في الأسواق اليوم ( آخر تحديث )

أسعار الأرز في الأسواق اليوم رابع أيام عيد الأضحى

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال دوري الأمم الأوروبية بعد نسخة 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وزير الأوقاف السابق: الاتجار في المخدرات لا يقل خطرًا عن الإرهاب

المساجد السبعة بالمدينة المنورة، تعرف على موقعها وحكم زيارتها

دار الإفتاء توضح علاج الكسل في العبادات وطرق الوصول إلى الله

المزيد
الجريدة الرسمية