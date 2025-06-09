تداول 2000 طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

أعلنت موانئ البحر الأحمر رفع حالة الطوارئ قبل ساعات من بدء رحلات عودة الحجيج عبر ميناء نويبع البحرى وما تشهده من إجراءات للتيسير على الحجاج.

موانئ البحر الأحمر

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 2000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 244 شاحنة و25 سيارة، وشملت حركة الواردات 900 طن بضائع، 197 شاحنة و22 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 1100 طن بضائع، 47 شاحنة و3 سيارة.

واستقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين أور وآيلة فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين اور وآيلة.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 517 راكبا بموانيها.

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