الجمعة 30 مايو 2025
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خارج الحدود

الخارجية السودانية: 28 قتيلا بنيران الدعم السريع في الأبيض والدبيبات والخوي

الدعم السريع
الدعم السريع

أعلنت وزارة الخارجية السودانية، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، أن قوات الدعم السريع قصفت مستودعات برنامج الغذاء العالمي بالفاشر.

الدعم السريع ترتكب جريمة جديدة في الفاشر 

وقالت الخارجية السودانية في بيانها: إن 28 قتيلا بنيران الدعم السريع في مدن الأبيض والدبيبات والخوي خلال الساعات الماضية.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أفادت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن مصدر عسكري سوداني أن ميليشيا الدعم السريع تواصل ارتكاب جرائم مروعة بحق المدنيين، حيث قامت مؤخرا بقصف مستشفيين في ولاية شمال كردفان، في انتهاك صارخ لكل القوانين الدولية والإنسانية.

وأعلنت القوات المسلحة السودانية عن العثور على مقابر جماعية أثناء عمليات تطهير جرت في مناطق جنوب أم درمان، التي كانت تخضع سابقا لسيطرة قوات الدعم السريع، حيث تم الكشف عن مآسي إنسانية بشعة.

وأشار بيان رسمي للجيش السوداني إلى إطلاق سراح المئات من المواطنين، بينهم متقاعدون من القوات النظامية، كانت قد اعتقلتهم ميليشيا الدعم السريع بطريقة تعسفية وعلى أساس عرقي، وتم احتجازهم في مدرسة بمنطقة الصالحة واستخدامهم كدروع بشرية في ظروف غير إنسانية.

وبحسب البيان بلغ عدد المعتقلين 648 مواطنا بينما استشهد 465 منهم نتيجة الإهمال الطبي، ونقص الطعام والدواء.


 

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الدعم السريع الفاشر وزارة الخارجية السودانية

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