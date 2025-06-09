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رياضة

برشلونة يفسخ عقد مدافعه الفرنسي واللاعب ينتقل إلى أتلتيكو مدريد

برشلونة، فيتو
برشلونة، فيتو

فسخ  نادي برشلونة الإسباني، عقد أحد اللاعبين، الذي لا يدخلون في حسابات الألماني هانز فليك، مدرب الفريق، خلال الموسم المقبل.

 

برشلونة يفسخ عقد لينجليت

وكتب فابريزيو رومانو خبير الميركاتو، على حسابه بشبكة إكس "فسخ برشلونة، عقد الفرنسي كليمنت لينجليت، مدافع الفريق، بالتراضي".

وأضاف خبير الميركاتو "سيبقى كليمنت لينجليت في أتلتيكو مدريد بعقد دائم، بعد أن لعب الموسم الماضي مع الروخي بلانكوس على سبيل الإعارة".

واختتم فابريزيو رومانو "هناك اتفاق كامل بين لينجليت وأتلتيكو مدريد على توقيع عقد جديد يمتد حتى يونيو 2028".

يذكر أن لينجليت كان من أصحاب الرواتب العالية في صفوف برشلونة، لذا أراد الأخير، التخلص من اللاعب، حتى لا يواجه النادي، أزمة مع قانون اللعب المالي النظيف.

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