أبرزهم ليفاندوفسكي، انخفاض القيمة التسويقية للاعبي برشلونة

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، أن التحديث الأخير الذي أصدره موقع “ترانسفير ماركت” للقيم التسويقية للاعبي برشلونة شهد ب انخفاضًا ملحوظًا في قيمتهم.

جاء في التقرير أن النجم الشاب جافي شهد تراجعًا في قيمته السوقية من 70 مليون يورو إلى 60 مليونًا، رغم موهبته ومكانته في الفريق.

كما انخفضت قيمة رونالد أراوخو من 50 مليونًا إلى 35 مليون يورو.

أما المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، فقد تراجعت قيمته من 15 مليونًا إلى 12 مليون يورو، في انعكاس واضح لعامل السن.

وشهد الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن الانخفاض ذاته، حيث هبطت قيمته من 15 مليونًا إلى 12 مليونًا أيضًا.

كما شهد الحارس البديل إيناكي بينيا تراجعًا من 10 ملايين إلى 8 ملايين يورو، فيما انخفضت قيمة بابلو توري من 7.5 مليونًا إلى 6 ملايين يورو.

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