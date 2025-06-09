خبير: تشجيع القيد بالبورصة يتطلب منح مزايا إضافية وإعادة النظر في السياسة الضريبية

أكد أحمد شحاتة خبير أسواق المال، أن بيئة الاستثمار الحالية ما زالت غير مشجعة للشركات المحلية للقيد بالبورصة، رغم كافة التعديلات على قواعد القيد، موضحا أن البورصة المصرية لا تعبر عن الحجم الحقيقي للاقتصاد المصرى حيث أن حجم أعمالها صغير مقارنة بقطاعات الاقتصاد.

وأضاف أننا بحاجة إلى رؤية متطورة تحدد الأولويات بحيث يكون لها السبق من حيث التسهيلات والتشريعات القانونية لتشجيع الشركات على القيد والطرح بالبورصة.

وتابع: المزايا والحوافز تراجعت على مر السنين، فنجد أن هناك شركات تعتزم التخارج أو الشطب الاختياري من البورصة، وإذا ما نظرنا إلى الشركات التى تسعى للقيد بالبورصة فهي صغيرة بينما تتخارج عددا من الشركات الكبرى من السوق.

وأكد أن المزايا التى تحفز وتشجع الشركات على الطرح لازالت غير متاحة، بل هناك غرامات وضرائب ورسوم تدفع بها عائد، وذلك على الرغم من التزام الشركات بالإفصاحات وتعيين مراقبي حسابات ونفقات بلا عائد حقيقي مشجع.

وأضاف أن البورصة لديها مشاكل كثيرة على رأسها التلويح من آن لآخر بإمكانية تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية أو استبدالها بضريبة الدمغة وهو ما يؤثر بالسلب على القرار الاستثماري، موضحا أننا نريد توجه حقيقى للدولة من خلال الحد من الضرائب على البورصة كإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية وتشجيع الشركات على القيد والطرح بشكل حقيقى.

وكان قد عقد مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعا بحضور حسن الخطيب، وزير الاستثمار، وأحمد كجوك، وزير المالية، ومحمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية لشؤون السياسات الضريبية، استعرض أيضًا تعديلات بشأن الضرائب على أنواع الصناديق المختلفة، ومنها صناديق الاستثمار المباشر والصناديق العقارية وصناديق الذهب، لجذب فئات مستثمرين جديدة وتحفيز الاستثمار.

وتخطط الحكومة لتقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب، ينص على إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة، مع العودة إلى فرض "ضريبة الدمغة" المقطوعة.

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