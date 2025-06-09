التخصصات والبرامج الدراسية بالجامعات التكنولوجية في مصر

تنسيق الجامعات 2025.. تعتبر الجامعات التكنولوجية رافدا جديدا من روافد التعليم العالي في مصر، وهي تدعم التعليم الفني، وتعد تطورا كبيرا فيه، حيث تعمل على تقديم تخصصات مهمة لسوق العمل المحلي والاقليمي والعالمي، وتقدم خريجين بدرجة مهندسين وفنيين على أعلى مستوى، مؤهلين لوظائف المستقبل، المطلوبة في سوق العمل الأوروبي.

ماهي الجامعات التكنولوجية في مصر؟

بدأت تجربة الجامعات التكنولوجية في مصر مؤخرا، إلا أنها تمكنت من اثبات نجاحها وقوتها، وأنشأت وزارة التعليم العالي مجموعة من الجامعات التكنولوجية المنتشرة بأنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى وجود تكليفات رئاسية بإنشاء حوالي 17 جامعة تكنولوجية جديدة.

وجاءت الجامعات التكنولوجية الموجودة في مصر كالتالي:

جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية

جامعة الدلتا التكنولوجية

جامعة بني سويف التكنولوجية

جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية

جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية

جامعة برج العرب التكنولوجية

جامعة سمنود التكنولوجية

جامعة أسيوط التكنولوجية

جامعة الغربية التكنولوجية

جامعة طيبة التكنولوجية

جامعة مصر التكنولوجية الدولية (القاهرة-الفيوم-أسيوط)

التخصصات الدراسية بالجامعات التكنولوجية

تشمل تخصصات الجامعات التكنولوجية، مجالات متعددة، تتنوع بين المجالات الصناعية، ومجالات التكنولوجيا، والصحة، والأغذية، والسياحة، وغيرها.

وتستعرض بوابة فيتو في السطور التالية التخصصات المتاحة بكل جامعة تكنولوجية.

كليات جامعة الدلتا التكنولوجية

تحتوي جامعة الدلتا التكنولوجية على الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة والتي تقدم البرامج الدراسية الآتية:

برنامج تكنولوجيا الميكاترونكس

برنامج تكنولوجيا الأوتوترونكس

برنامج تكنولوجيا المعلومات

برنامج تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة

برنامج تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية

برنامج تكنولوجيا التبريد والتكييف

برنامج الاسطمبات

البرامج الدراسية بجامعة بني سويف التكنولوجية

تحتوي جامعة بني سويف التكنولوجية، على الكلية المصرية الكورية للتكنولوجيا والصناعة والطاقة، والتي تضم مجموعة الأقسام والبرامج الآتية:

قسم تكنولوجيا الصناعة

قسم تكنولوجيا المعلومات

قسم تكنولوجيا الطاقة

أما البرامج الدراسية فهي كاللآتي:

برنامج الميكاترونكس

برنامج الأوتو ترونكس

برنامج تكنولوجيا المعلومات

برنامج الطاقة الجديدة والمتجددة

برنامج تكنولوجيا الأطراف الصناعية والتقويمية

تخصصات جامعة برج العرب التكنولوجية

تحتوي جامعة برج العرب التكنولوجية على 2 كلية هي:

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة: وتضم البرامج الآتية:

تكنولوجيا تشغيل وصيانة ماكينات الغزل والنسيج

تكنولوجيا الجرارات والمعدات الزراعية

تكنولوجيا التصنيع الغذائى

تكنولوجيا السكك الحديد

تكنولوجيا المعلومات

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية: وتضم البرامج الآتية:

مساعد تمريض (سنتين )

مساعد صيدلى (سنتين )

مساعد اسنان (سنتين+سنتين)

برامج جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية الدراسية

وتضم جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية:

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة: والتي تحتوي على البرامج الدراسية الاتية:

تكنولوجيا الاطراف الصناعية

تكنولوجيا المعلومات

الاوتوتروتكس

تكنولوجيا الغاز والبترول (سنتين)

الطاقة الجديدة والمتجددة

الميكاترونكس.

البرامج الدراسية بجامعة شرق بورسعيد التكنولوجية

وتضم كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة والتي تحتوي على البرامج الدراسية:-

تكنولوجيا الصناعات الخشبية

تكنولوجيا الصناعات الغذائية

تكنولوجيا النقل البحرى والمواني.

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية وتضم البرامج الدراسية:-

تكنولوجيا الخدمات الفندقية

تكنولوجيا الخدمات السياحية والسفر

تخصصات جامعة أسيوط التكنولوجية

تحتوي على الكليات والبرامج الدراسية الآتية:

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة وتضم البرامج الدراسية:-

تكنولوجيا الاجهزة الكهربية والالكترونية

تكنولوجيا تشغيل وصيانة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والانظمة الكهربية

تكنولوجيا التصنيع الغذائى -تكنولوجيا المعلومات.

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية وتضم البرامج الدراسية:-

مساعد تمريض (سنتين )

مساعد صيدلى (سنتين )

مساعد اسنان (سنتين+سنتين).

البرامج الدراسية بجامعة طيبة التكنولوجية

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة وتتضم البرامج الدراسية:

تكنولوجيا الصناعات الخشبية

تكنولوجيا التصنيع الغذائى

كلية الخدمات الفندقية والسياحية وتتضم البرامج الدراسية:

تكنولوجيا الخدمات السياحية والسفر

تكنولوجيا الخدمات الفندقية

تخصصات جامعة الغربية التكنولوجية

الكلية التكنولوجية وتقدم برامج:-

تكنولوجيا تشغيل وصيانه معدات الغزل والنسيج

تكنولوجيا صناعة الغزل والنسيج

تكنولوجيا الصباغة وتجهيز المنسوجات

تكنولوجيا صناعة الملابس الجاهزة

تكنولوجيا الصناعات المعدنية

تكنولوجيا الصناعات الكيمائية

تكنولوجيا الصناعات الغذائية



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