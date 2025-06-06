الكشف عن أفضل لاعب في الدوري الإسباني

فاز البرازيلي رافينيا لاعب برشلونة بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني عن موسم 2024-2025 بعد قيادته برشلونة للتتويج باللقب.

رافينيا لاعب الموسم في الليجا

وقدّم رافينيا أداءً لافتًا مع برشلونة هذا الموسم بعدما أسهم بـ27 هدفًا إثر تسجيله 18 هدفًا وصناعته 9 أهداف.

وذكرت رابطة الليجا في موقعها الرسمي اليوم الجمعة أنّ رافينيا نال الجائزة إثر مستواه المميز ومساعدته لفريقه في الفوز بلقب الليغا بعدما جمع النادي الكاتالوني 88 نقطة.

وجاء رافينيا في المركز السادس على لائحة هدافي الدوري الإسباني التي حسمها الفرنسي كيليان مبابي برصيد 31 هدفًا.

وكان لامين جمال قد توّج أمس الخميس بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني تحت 23 سنة.

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