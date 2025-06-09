إقبال كبير على قلعة قايتباى فى الإسكندرية رابع أيام العيد

شهدت قلعة قايتباي الأثرية في الإسكندرية، في رابع أيام عيد الأضحى المبارك، إقبالا كبيرا من الزائرين المصريين والعرب والأجانب، للاستمتاع بالعيد والتنزه فيها، ومشاهدة أهم معالم الإسكندرية على شاطئ البحر المتوسط.

المعالم الأثرية في عروس البحر الأبيض المتوسط

وحرص زوار المحافظة على تفقد المعالم الأثرية في عروس البحر الأبيض المتوسط، والاستمتاع بطقس المحافظة، بينما زارت العائلات شواطئ ومتنزهات المحافظة والأماكن السياحية للاستمتاع بإجازة عيد الأضحى.

وتعد قلعة قايتباي، أهم وأكبر أثر إسلامي في محافظة الإسكندرية، وتجذب عددا كبيرا من الزائرين خلال الأعياد والعطلات الرسمية نظرا لموقعها الفريد والتاريخي.

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