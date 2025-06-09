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رياضة

وست هام يعلن رحيل 5 لاعبين عن الفريق

وست هام،فيتو
وست هام،فيتو

أعلن نادي وست هام الإنجليزي عن رحيل 5 من لاعبي فريق كرة القدم بالنادي عقب نهاية الموسم المنقضي، دون الكشف عن مستقبل ميكيل أنطونيو، مهاجم الفريق.

وأنهى فريق وست هام الموسم المنقضي في المركز الـ14 بترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 43 نقطة.

ونشر وست هام بيانًا عبر موقعه الرسمي أكده من خلاله رحيل الخماسي: أرون كريسويل، ولوكاس فابيانيسكي، وفلاديمير كوفال، وداني إينجز وكورت زوما، بعد انتهاء عقودهم في 30 يونيو الجاري.

ويقضي كورت زوما فترة إعارة بنادي العروبة السعودي، وسيرحل عن فريق وست هام بعد 4 سنوات قضاها مع النادي شارك خلالها في 103 مباريات.

ولم يتخذ النادي قراره حتى الآن بشأن مستقبل ميكيل أنطونيو الذي تعرض لحادث سير قوي في ديسمبر الماضي خضع على إثره لعملية جراحية.

وقال النادي في بيانه: "بعد فترة طويلة من خدمة النادي كلاعب يحظى بالاحترام وشخص محبوب للغاية في النادي، يضع وست هام دعم ميكيل أنطونيو على رأس أولوياته في الوقت الحالي بشكل شخصي في رحلته للعودة للعب في مستوى عالٍ.

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