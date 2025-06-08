السيسي يصدق على تعديل قانوني مجلس النواب والشيوخ

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 85 لسنة ٢٠٢٥بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ۲۰۲۰ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب وقانون رقم 84 لسنة ٢٠٢٥بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠

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