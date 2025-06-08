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أخبار مصر

السيسي يصدق على تعديل قانوني مجلس النواب والشيوخ

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو
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صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 85 لسنة ٢٠٢٥بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ۲۰۲۰ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب وقانون رقم 84 لسنة ٢٠٢٥بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠

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الرئيس عبد الفتاح السيسي النواب والشيوخ تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب

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