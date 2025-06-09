العناني: المجازر المحلية تنتج دواجن مبردة ومجمدة اقتصادية وآمنة صحيا

كشف المهندس محمود العناني رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن قطاع الدواجن يشهد نموا مميزا خلال الشهور الأخيرة، مشيرًا إلى أن متوسط الاستهلاك المحلي ارتفع من ١٥ إلى ١٦ كيلو جراما للفرد سنويًا نتيجة الطلب المتزايد على الدواجن، في ظل تحقيق الشركات المصرية الاكتفاء الذاتي الكامل من لحوم الدواجن والبيض.

تميز إنتاج المجازر المحلية

وأكد في تصريحات خاصة أن تغيير ثقافة المستهلكين بتميز الدواجن المجمدة والمبردة التي تنتجها المجازر المحلية، عن الدواجن الطازجة التي تباع في محال الدواجن سيزيد من نمو القطاع في مصر، ويؤدي إلى حصول المستهلك على الدواجن بأسعار أقل من الأسعار الحالية، حيث تعتبر الدواجن المجمدة والمبردة المحلية أقل في التكلفة من الدواجن الطازجة التي تمر بسلاسل إنتاج وتداول طويلة.

الدواجن المجمدة المحلية أرخص من الحية

وأشار إلى ضرورة زيادة الوعي بأن الدواجن المبردة أو المجمدة المحلية أكثر أمانا صحيا وأقل ضررا على البيئة، كما أنها اقتصادية بشكل أكبر لأن سعرها يحسب على الوزن الفعلي، دون فاقد كما يحدث في بيع الدواجن الحية.





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.