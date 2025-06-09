26.4 مليار دولار.. خبير يكشف السر وراء ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج

تحويلات المصريين العاملين بالخارج، قال الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادى: إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهدت قفزة كبيرة وتاريخية غير مسبوقة، فقد ارتفعت بمعدل ٨٢.٧٪ لتصل لنحو ٢٦.٤ مليار دولار، خلال ٩ أشهر، في الفترة من يوليو ٢٠٢٤ حتى مارس ٢٠٢٥، مقابل ١٤.٤ مليار دولار خلال نفس الفترة العام المالى الذى قبله، كما ارتفعت خلال شهر مارس الماضى بمعدل ٦٣.٧٪، لتصل لنحو ٣.٤ مليار دولار على أساس سنوى مقابل نحو ٢.١ مليار دولار، متوقعا أن تصل خلال العام المالى الحالى من يوليو ٢٠٢٥ حتى يونيو ٢٠٢٥ لأكثر من ٣٥ مليار دولار لتحقق قفزة تاريخية.

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تحويلات المصريين، فيتو

خبير اقتصادي: زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج تعود إلى عدد من الأسباب

وأوضح غراب أن زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج يعود إلى عدد من الأسباب، أهمها نجاح السياسة النقدية التى اتبعها البنك المركزى منذ قرار تحرير سعر الصرف فى مارس ٢٠٢٤، موضحا أنها تمثل دعما قويا للاقتصاد المصري، لأنها ثاني أهم مورد من موارد النقد الأجنبي لمصر، مضيفا أن زيادتها ساهمت في زيادة حجم الاحتياطى النقدي الأجنبي ليحقق نحو ٤٨.٥ مليار دولار فى نهاية شهر مايو ٢٠٢٥.

زيادة العملة الصعبة بالجهاز المصرفي المصري

وتابع أن زيادة تحويلات العاملين بالخارج تسهم فى زيادة العملة الصعبة بالجهاز المصرفى المصرى، وهذا يسهم فى زيادة قوة الجنيه وتراجع الدولار، وتوفير المواد الخام للصناعة المصرية، ما يؤدي لتراجع أسعار السلع بالأسواق، وكذلك معدل التضخم وتحقيق استقرار مالي حقيقي.

الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادى، فيتو

السياسة النقدية الناجحة التى اتبعها البنك المركزي المصري

وأشار الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادى إلى أن السياسة النقدية الناجحة التى اتبعها البنك المركزي المصري منذ قرار تحرير سعر الصرف العام الماضى، ساهمت فى القضاء على السوق السوداء بلا رجعة، نتيجة وجود سعر موحد للعملة الأجنبية بالأسواق؛ ما أدى لاستقرار سعر الصرف بالبنوك خلال هذه الفترة، والتي بلغت ١٥ شهرا حتى اليوم، والتى تراوحت من ٤٧ حتى ٥١ جنيها مقابل الدولار، ما ساهم في زيادة تحويلات المصريين بالخارج وزيادة ثقتهم فى الاقتصاد الوطنى، من أجل استفادة المصريين بالخارج من سعر الفائدة المرتفع بالبنوك.

أهم ثانى مصدر من مصادر دخل مصر من النقد الأجنبي

وأكد أن تحويلات العاملين بالخارج تعد أهم ثانى مصدر من مصادر دخل مصر من النقد الأجنبي بعد الصادرات متفوقة على السياحة وقناة السويس، والتى لها دور كبير في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري والاستقرار الاقتصادي وتعويض العجز التجاري للبلاد، موضحا أنها ساهمت في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي والذي بلغ نحو ٤٨.٥ مليار دولار في مايو الماضى.

تحويلات المصريين، فيتو

إيرادات مصر الدولارية في تزايد

وذكر الدكتور أشرف غراب أن إيرادات مصر الدولارية في تزايد خلال العام الجاري، فقد بلغت إيرادات السياحة ٨.٧ مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل نحو ٧.٨ مليار دولار، كما سجل الاستثمار الأجنبي المباشر صافي تدفقات داخلة بنحو ٦ مليارات دولار من ٥.٥ مليار دولار فى العام السابق، موضحا أن تسهيل التحويلات المالية للمصريين بالخارج عبر تطبيق إنستا باى فى بعض الدول، إضافة إلى قرار البنك المركزي بإصدار التراخيص لعدد من البنوك المصرية لتفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية من الخارج وإضافتها فورا إلى حسابات العملاء عبر شبكة المدفوعات اللحظية، ساهم فى زيادة تحويلات العاملين بالخارج.

ارتفاع الاحتياطي النقدي

ولفت إلى أن ارتفاع الاحتياطي النقدي كل شهر ليحقق نحو ٤٨.٥ مليار دولار خلال مايو الماضى، يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي لأن الاحتياطي النقدي وظيفته الأساسية هي توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، إضافة لمواجهة الأزمات الاقتصادية الطارئة والظروف الاستثنائية، موضحا أن تزايده بشكل دوري يسهم في تأمين الاحتياجات الضرورية من السلع الرئيسية، ما يحقق الأمن الغذائي، موضحا أن الاحتياطي الأجنبي الحالي يغطي نحو أكثر من ٨ أشهر من الواردات السلعية، والذي يعد أكبر من الحد المعترف به دوليا، وهو ٣ أشهر، بما يؤمن احتياجات البلاد لفترة تتجاوز بشكل كبير المستويات المتعارف عليها دوليا كمستويات آمنة.



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