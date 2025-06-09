رسميا.. عودة البنوك والبورصة للعمل غدا الثلاثاء الموافق 10 يونيو 2025

مواعيد العمل بعد إجازة عيد الأضحى، تعاود البنوك العمل غدا الثلاثاء الموافق 10 يونيو 2025، بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.

حيث تنتهي اليوم الإثنين إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 2025 للموظفين في الجهات الحكومية والتي استمرت 5 أيام؛ مما دفع العديد إلى البحث حول مواعيد العمل بعد إجازة عيد الأضحى 2025 في مصر.

وخلال السطور التالية تقدم "فيتو" مواعيد العمل بعد إجازة عيد الأضحى 2025 في مصر.





مواعيد العمل بعد إجازة عيد الأضحى 2025 في مصر

وعن مواعيد العمل بعد إجازة عيد الأضحى 2025 في مصر فإنه من المقرر أن تستأنف غدًا الثلاثاء الجهات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، وشركات القطاع الخاص والعام العمل.

كما أنه من المقرر أن تستأنف البنوك عملها على نحوٍ طبيعي ابتداءً من صباح غد الثلاثاء الموافق 10 يونيو 2025، في جميع الفروع على مستوى أنحاء الجمهورية.



مواعيد عمل البنوك المصرية

وستكون مواعيد عمل فروع البنوك المصرية، بالنسبة للجمهور رسميًا، ابتداءً من الساعة الـ 08:30 صباحًا، إذ تفتح البنوك تفتح أبوابها للجمهور في هذا الوقت وتستمر في تقديم خدماتها حتى تمام الساعة الـ 03:00 عصرا.

في حين تبدأ مواعيد عمل فروع البنوك في المولات التجارية والنوادي وبعض الفنادق اعتبارًا من الساعة الـ 08:30 صباحًا، ويمتد العمل بها حتى تمام الساعة الـ 07:00 مساءً في معظم هذه الفروع.

موعد عودة البورصة المصرية للعمل

كما قرر مجلس إدارة البورصة المصرية أن يستأنف العمل بالبورصة المصرية غدا الثلاثاء الموافق 10 يونيو 2025 بالتزامن مع عودة البنوك المصرية للعمل.

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