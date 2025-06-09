الإثنين 09 يونيو 2025
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محافظات

ضبط طن أسماك مجهولة المصدر وتحرير 112 محضر تمويني بالمنوفية

ضبط طن أسماك مجهولة
ضبط طن أسماك مجهولة المصدر

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في الرقابة على الأسواق والمحال العامة خلال أيام عيد الأضحى المبارك لضبط السلع منتهية الصلاحية والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار لمنع استغلال المواطنين حفاظًا على حقوقهم ومصالحهم.

 


وأفاد المحاسب أسامة عز الدين مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة بأنه تم اليوم الاثنين شن حملات تموينية للمرور على المحلات العامة والأسواق بنطاق المحافظة، أسفرت  عن: 
تحرير (72 ) محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة وتحرير (40) محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وبيع بأزيد من السعر الرسمي. 


 

التحفظ على طن أسماك مجهولة المصدر بالمنوفية

كما تم ضبط طن من  أسماك السردين مجهولة المصدر غير صالحة للاستهلاك الادمي بمركز ومدينة تلا، وتم التحفظ على المضبوطات وتسليمها إلى الجهات المعنية مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفة.

وشدد محافظ المنوفية على تضافر الجهود وتكثيف الرقابة الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والمصانع لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك، والتأكد من توافر السلع الأساسية والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية أو محاولات الاتجار الغير مشروع بالسلع المدعمة وخاصة المواد البترولية مع التفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري بما يعود بالنفع العام على المواطنين.

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