تكريم ممرضات قسم الغسيل الكلوي بمستشفى بني عبيد التخصصي (صور)

نظم عدد من أهالي وشباب مدينة بني عبيد بمحافظة الدقهلية احتفالية لتكريم ممرضات قسم الغسيل الكلوي بمستشفى بني عبيد التخصصي، وذلك تقديرًا لجهودهن الكبيرة وتفانيهن في تقديم الرعاية الصحية للمرضى، وحُسن معاملتهن للمترددين على القسم، وذلك في لمسة وفاء وعرفان بالجميل.

احتفالية مميزة لتكريم ممرضات قسم الغسيل الكلوي بمستشفى بني عبيد التخصصي



وحضر التكريم عدد من القيادات الشعبية والشبابية الموثرة الذين أعربوا عن امتنانهم العميق للدور الإنساني والمهني الذي تقوم به الممرضات، مؤكدين أن ما يقدمنه من عناية فائقة وتواصل راقٍ مع المرضى يعكس صورة مشرفة للعاملين في القطاع الصحي.

وتم خلال الاحتفالية تكريم الممرضات، وسط أجواء من البهجة والامتنان، في تأكيد على أن الجهود المخلصة لا تغيب عن أعين المجتمع.

الممرضات يعملن في ظروف صعبة، ولهم كل الدعم والتقدير



وأكد محمد عبد الغني شادي أحد شباب مدينة بني عبيد أن هذا التكريم هو أقل ما يمكن تقديمه لهؤلاء الممرضات اللاتي يعملن في ظروف صعبة، ونقدم لهن كل الدعم والتقدير نظير إخلاصهن.







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