الإثنين 09 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

آخر أيام الحج، ضيوف الرحمن يرمون الجمرات الثلاث ويتوجهون لأداء طواف الوداع

رمى جمرة العقبة،
رمى جمرة العقبة، فيتو

 رمى حجاج بيت الله الحرام اليوم الإثنين، في آخر أيام الحج وثالث أيام التشريق الجمرات الثلاث، تحفهم عناية الله ورعايته مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة.

 

أداء طواف الوداع

 بعدها توجه الحجاج إلى بيت الله الحرام لأداء طواف الوداع في حركة اتسمت بالسهولة سواءً في مساراتهم بالذهاب للرمي أو إلى مكة المكرمة؛ لأداء طواف الوداع.

 

تودع مواكب الحجيج مشعر منى

 وبعد رمي الجمرات اليوم، تودع مواكب الحجيج مشعر "منى"، بعد قضاء نسكهم وإتمام أدائهم للركن الخامس من أركان الإسلام، وهم يحملون أجمل الذكريات، وكلهم رجاء أن يعودوا إلى أوطانهم وقد غُفرت ذنوبهم وخطاياهم وعادوا كيوم ولدتهم أمهاتهم.

 

قصة وداع منى للحجاج تبقى عالقة في الذاكرة

 قصة وداع منى للحجاج تبقى عالقة في الذاكرة، فكل اللحظات والدقائق والأماكن والبقع في المشاعر المقدسة عاشوا فيها ذكريات وقصص جميلة وملؤها الحب والسعادة عمروها بالطاعات والذكر والعبادة لله، سكبوا فيها الدموع والعبرات رغبة ورهبة بين يدي مولاهم الرحمن، يحدوهم الأمل والرجاء بقبول النسك ومغفرة الذنوب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رمى حجاج بيت الله الحرام آخر أيام الحج ثالث أيام التشريق الجمرات الثلاث الجمرة الصغرى جمرة العقبة بيت الله الحرام طواف الوداع رمي الجمرات المشاعر المقدسة

مواد متعلقة

الصيف الأخير، الأرصاد السعودية تزف بشرى للحجاج تستمر 25 عامًا

الصحة: تقديم 35 ألفًا و864 خدمة طبية للحجاج المصريين خلال موسم الحج

نائب أمير مكة يعلن نجاح موسم الحج 2025

موسم الحج 2025، معلومات عن صالح بن حميد الخطيب الـ 16 ليوم عرفة

موسم الحج 2025، تسابق الحجاج للصعود إلى جبل عرفات مرددين "لبيك اللهم لبيك" (فيديو وصور)

تزامنًا مع موسم الحج، سعر الريال السعودي اليوم الخميس 5 يونيو 2025

الأكثر قراءة

التحفظ على طبيب قنا صاحب فيديو رفض توقيع الكشف على مُسنة

الصيف الأخير، الأرصاد السعودية تزف بشرى للحجاج تستمر 25 عامًا

عميد طب قصر العيني يقدم روشتة علاجية للوقاية من الجلطات المخية

ريبيرو يشيد بـ 5 نجوم من الأهلي بعد ودية باتشوكا

تصل لـ 100 جنيه، أسعار المانجو بسوق العبور رابع أيام العيد

الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية تستأنف أعمالها غدًا بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى

آخر تطورات أسعار الذهب بالصاغة، الشعبة: حركة محدودة رابع أيام العيد

وداعا لتخفيف الأحمال في الصيف، آخر تطورات استقرار التغذية وتغطية احتياجات الكهرباء

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الأحد 8-6-2025 في الأسواق

تبدأ من 22 جنيها، أسعار الأرز في الأسواق ثالث أيام عيد الأضحى

استقرار أسعار السكر في الأسواق ثالث أيام عيد الأضحى

تعرف على أسعار النحاس في السوق اليوم الأحد 8 يونيو 2025

المزيد

انفوجراف

أرقام سباليتي مع منتخب إيطاليا بعد إقالته رسميا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشرع في بيع لحوم الأضاحي؟.. الإفتاء ترد

بخلاف المسجد الحرام، مساجد تتضاعف فيها أجور الصلاة داخل مكة

تفسير حلم النجاح في المنام وعلاقته بتحقيق الأهداف والطموحات

المزيد
الجريدة الرسمية