تشيلسي يعلن التعاقد مع المدافع الفرنسي مامادو سار

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي التعاقد مع المدافع الفرنسي مامادو سار، لاعب فريق ستراسبورج، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان مامادو سار أنضم لفريق ستراسبورج مطلع الموسم المنقضي قادمًا من نادي أولمبيك ليون الفرنسي.



ونشر تشيلسي بيانًا عبر موقعه الرسمي أكد من خلاله التعاقد مع مامادو سار لمدة 8 سنوات مقبلة بعقد ممتد حتى 2033.

وشارك مامادو مع ستراسبورج في الموسم الماضي في 29 مباراة وصنع هدفًا لزملائه.

لعب مامادو سار دورًا في تأهل فريق ستراسبورج لتصفيات بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وتألق مامادو سار مع أكاديمية فريق لانس قبل الانتقال لـ ليون، والذي شهد تطوره مع فريق الشباب وشارك في أولى مبارياته مع الفريق الأول في موسم 2022-2023.

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