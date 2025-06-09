دار الإفتاء توضح علاج الكسل في العبادات وطرق الوصول إلى الله

علاج الكسل، البعض يجد صعوبة في أداء العبادات المختلفة، وغالبا ما يشعر بالكسل عن بعضها ويؤجلها ومن بينها الصلاة فما علاج الكسل في العبادة؟.



دار الإفتاء تجيب على علاج الكسل في العبادة

توضح الأمانة العامة لـدار الإفتاء المصرية علاج الكسل في العبادة، مؤكدة أنه يجب علينا بتقوى الله عز وجل، فكلما ابتعدت عن الذنوب والتقصير في حقِّ الله يسَّر الله لك النشاط والقرب منه؛ يقول الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾ [الطلاق: 4].



وعليك بعدم التسويف والتأخير وعدم انتظار الغد لفعل ما تريده من خير؛ فالتسويف من عمل الشيطان، فإذا أردت إصلاح هذا الأمر فلتكن البداية من يومك هذا دون تأخير.

وعليك بهذا الدعاء؛ فعن أَنَس بْن مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: كَانَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ العَجْزِ وَالكَسَلِ، وَالجُبْنِ وَالبُخْلِ وَالهَرَمِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَالمَمَاتِ» أخرجه البخاري في "صحيحه".

علاج الكسل في العبادة، فيتو

طرق الوصول إلى الله

١. يُعتبر الورع عن محارم الله والالتزام بأوامره هو المسلك الأول الذي يجب أن يبدأ الإنسان بدخوله، مصداقا لقوله تعالى: ﴿ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِن أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴾ (سورة المائدة ٢٧).

ورُوي عَنْ الإمام أمير المؤمنين عَلِيٍّ ( عليه السلام ) أنه قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( صلى الله عليه وآله ) خَطَبَنَا ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: " أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ قَدْ أَقْبَلَ إِلَيْكُمْ شَهْرُ اللَّهِ بِالْبَرَكَةِ وَ الرَّحْمَةِ وَ الْمَغْفِرَةِ.



٢. ترك المحرمات وأداء الواجبات التي حدَّدَتها الشريعة الإسلامية، وهو أمر سهل وهيِّن، وصعب وعسير في وقت واحد، سهل لمن يتمتع بإرادة قوية وعزم قوي ونية صادقة، وصعب بل مستحيل لمن أراد الجمع بين مرضاة الله والسير وراء الأهواء والشهوات.

فقد رُويَ عَن النبي عيسى بن مريم، عليه السَّلام، أنه قالَ: " النومُ على الحصيرِ وأكلُ خُبْزِ الشَّعيرِ في طلبِ الفردوسِ يَسير".

٣. الصفات السلوكية الذاتية الخيرة التي يقتضيها الشرع والعقل والفطرة في صلة العبد بربه، وعبادته إياه، وسلوك الطريق إليه سبحانه.

السلوك يعني العمل وفقًا لرضا الله واليقينيّات، والسلوك يعني حفظ الأمانة في كلّ ظرف وفي كلّ مكان، حتّى وإن كان على خلاف مصلحة الإنسان، والسلوك يعني الصدق مع النفس والناس في كلّ مكان وزمان ولو كان ذلك مخالفًا لمصالح الإنسان، والسلوك يعني الاحتراز عن الغيبة مهما اختلف الزمان والمكان، حتّى وإن كانت تلك الغيبة ستجلب النفع والربح للإنسان.

التقرب إلى الله بالعبادات، فيتو

التقرب إلى الله من خلال عدد من الطرق

التقرب إلى الله من أبرز الأشياء التي يسعى كل إنسان مسلم إلى تحقيقها في سبيل إرضاء المولى عز وجل والفوز بالجنة.

ويتقرب المسلم إلى الله من خلال عدد من الطرق، باتباع النهج الإلهي من أجل إرضاء المولى عز وجل واتباع الأوامر الإلهية والبعد عما نهى الله عنه.

والتقرب إلى الله هو مصطلح يراد منه اتخاذ واتباع منهج ومسلك فكري وعملي وعبادي يوصل الإنسان السالك إلى الله تعالى ويجعله قريبًا من رحمته ورضوانه.

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