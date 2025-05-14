الأربعاء 14 مايو 2025
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أخبار مصر

ضبط سائق تعدى لفظيا على الركاب بفيصل في الجيزة

ضبط متهم
ضبط متهم

وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، جهاز السرفيس والنقل الجماعي باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد سائقي سيارات السرفيس بخط الطالبية فيصل المنشية وذلك بعد رصد شكوى المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي بتعديه لفظيًا على الركاب خلال استقلالهم للسيارة.

متابعة شكاوى المواطنين

وعلى الفور، تم توجيه حملة من جهاز السرفيس وتم ضبط السائق والسيارة محل الشكوى والتحفظ عليهما واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة بالتعاون مع الجهات المعنية.

رصد أي حالات للخروج عن الآداب العامة

ووجه محافظ الجيزة رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي باستمرار المتابعة ورصد أي حالات للخروج عن الآداب العامة في التعامل مع المواطنين، مشيرًا إلى أن دور الجهاز الرقابي لا يقتصر فقط على إلزام السائقين بالتعريفة واشتراطات الترخيص وخط السير وإنما يمتد ليشمل أيضًا الحفاظ على الآداب العامة وعدم التعدي على الركاب.

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