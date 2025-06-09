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أخبار مصر

فريق بهندسة القاهرة يفوز بالمركز الثالث في مسابقة ماراثون شل البيئي 2025

مشاركة جامعة القاهرة
مشاركة جامعة القاهرة في مسابقة ماراثون شل 2025، فيتو

 حقّق فريق كلية الهندسة بجامعة القاهرة إنجازًا دوليًا يُضاف إلى سجل الابتكار والتميّز الأكاديمي، بفوزه بالمركز الثالث عالميًا في مسابقة Shell Eco-Marathon Autonomous Programming Competition للسيارات ذاتية القيادة، ضمن فعاليات Shell Eco-Marathon 2025 التي استضافتها دولة قطر، بمشاركة 24 فريقًا من مختلف أنحاء العالم.

فريق هندسة القاهرة في مسابقة ماراثون شل 2025
فريق هندسة القاهرة في مسابقة ماراثون شل 2025، فيتو

كما شارك الفريق في فئتي Urban Concept وPrototype Concept بسيارتين من تصميم وتصنيع الطلاب، ونجح في التأهل بجدارته ضمن أفضل 5 فرق في مسابقة جائزة التواصل (Communication Award). 

وقد اجتاز الفريق جميع اختبارات التأهيل الأولية، محققًا أداءً لافتًا وسط منافسة قوية ضمّت أكثر من 100 فريق من 18 دولة.

ويُعد هذا الإنجاز ثمرة عمل جماعي وجهود بحثية مكثفة شارك فيها 50 طالبًا وطالبة من أصل 120 عضوًا في الفريق، تحت إشراف الدكتور عمر حزين الأستاذ بقسم هندسة القوى الميكانيكية.

 

تصميم أول سيارة مصرية بهيكل قابل للفك والتركيب

 وفي فئة Prototype Concept، صمّم الفريق أول سيارة مصرية بهيكل قابل للفك والتركيب الكامل، ما سهّل نقلها وتجميعها في الحلبة بكفاءة، في خطوة أبهرت لجنة التحكيم.

مشاركة جامعة القاهرة في مسابقة ماراثون شل 2025
مشاركة جامعة القاهرة في مسابقة ماراثون شل 2025، فيتو

أما في فئة السيارات ذاتية القيادة (Autonomous Programming)، فقد ركّز الفريق على تطوير نظام ذكي للتنقل في بيئة افتراضية، مستخدمًا تقنيات الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية والخوارزميات المتقدمة. وقد حققت السيارة:
• مسافة: 2.88 كم
• زمن: 347.3 ثانية
• استهلاك طاقة: 0.195 كيلووات. ساعة
• كفاءة: 14.77 كم/ك.و.س

وبهذه النتائج، حصل الفريق على المركز الثالث عالميًا والثاني على مستوى إفريقيا، متفوقًا على فرق من جامعات عالمية عريقة.

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بجامعة القاهرة كلية الهندسة كلية الهندسة بجامعة القاهرة Shell Eco-Marathon Autonomous Shell Eco-Marathon 2025 الذكاء الاصطناعي دولة قطر

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