بالأسماء، إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بطريق الكريمات الصحراوي

أصيب 5 أشخاص في حادث اصطدام سيارة ملاكي بالرصيف أعلى طريق الكريمات الصحراوي، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ورفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

أسماء مصابي حادث طريق الكريمات

وتشمل قائمة المصابين كل من: يوسف جلال، أنس جلال، ومصطفى ربيع، إيمان محمود، وأمينة جلال.

حادث طريق الكريمات اليوم

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق الكريمات الصحراوى بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالاوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.



وبالفحص تبين اصطدام سيارة ملاكي بالرصيف بطريق الكريمات الصحراوي مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



وتولى رجال المرور رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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