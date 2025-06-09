الإثنين 09 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

بالأسماء، إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بطريق الكريمات الصحراوي

حادث، فيتو
حادث، فيتو

أصيب 5 أشخاص في حادث اصطدام سيارة ملاكي بالرصيف أعلى طريق الكريمات الصحراوي، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ورفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

 

أسماء مصابي حادث طريق الكريمات 

وتشمل قائمة المصابين كل من: يوسف جلال، أنس جلال، ومصطفى ربيع، إيمان محمود، وأمينة جلال.

 

حادث طريق الكريمات اليوم 

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق الكريمات الصحراوى بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالاوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.


وبالفحص تبين اصطدام سيارة ملاكي بالرصيف بطريق الكريمات الصحراوي مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.


وتولى رجال المرور رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حادث طريق الكريمات اليوم حادث طريق الكريمات طريق الكريمات طريق الكريمات اليوم أسماء مصابي حادث طريق الكريمات مصابي حادث طريق الكريمات طريق الكريمات الصحراوى

مواد متعلقة

بالأسماء، ارتفاع عدد مصابي حادث تسمم مطعم المنيا إلى 33 شخصا

إصابة 18 شخصا في حادث تصادم مروع على طريق السويس – العين السخنة

الأكثر قراءة

التحفظ على طبيب قنا صاحب فيديو رفض توقيع الكشف على مُسنة

الصيف الأخير، الأرصاد السعودية تزف بشرى للحجاج تستمر 25 عامًا

عميد طب قصر العيني يقدم روشتة علاجية للوقاية من الجلطات المخية

ريبيرو يشيد بـ 5 نجوم من الأهلي بعد ودية باتشوكا

تصل لـ 100 جنيه، أسعار المانجو بسوق العبور رابع أيام العيد

الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية تستأنف أعمالها غدًا بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى

آخر تطورات أسعار الذهب بالصاغة، الشعبة: حركة محدودة رابع أيام العيد

وداعا لتخفيف الأحمال في الصيف، آخر تطورات استقرار التغذية وتغطية احتياجات الكهرباء

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الأحد 8-6-2025 في الأسواق

تبدأ من 22 جنيها، أسعار الأرز في الأسواق ثالث أيام عيد الأضحى

استقرار أسعار السكر في الأسواق ثالث أيام عيد الأضحى

تعرف على أسعار النحاس في السوق اليوم الأحد 8 يونيو 2025

المزيد

انفوجراف

أرقام سباليتي مع منتخب إيطاليا بعد إقالته رسميا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشرع في بيع لحوم الأضاحي؟.. الإفتاء ترد

بخلاف المسجد الحرام، مساجد تتضاعف فيها أجور الصلاة داخل مكة

تفسير حلم النجاح في المنام وعلاقته بتحقيق الأهداف والطموحات

المزيد
الجريدة الرسمية