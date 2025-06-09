الإثنين 09 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إصابة سيدتين في حريق شقة سكنية بالسلام

حريق شقة سكنية
حريق شقة سكنية

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية بمدينة السلام، مما أسفر عن إصابة سيدتين بحالة اختناق وتم اسعافهما.


ويجري رجال الإطفاء عمليات التبريد منعا لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

حريق شقة سكنية بالسلام 

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة  بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة السلام وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة  بسيارات إطفاء لمكان الحريق.


وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت عملية إخماد الحريق، مما أسفر عن إصابة سيدتين بحالة اختناق وتم إسعافهما.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حريق شقة سكنية بالسلام حريق شقه سكنيه شقة سكنية بالسلام السلام مدينة السلام الحماية المدنية بالقاهرة

مواد متعلقة

سيارات الإطفاء تتمكن من السيطرة على حريق شقة في القليوبية

السيطرة على حريق التهم شونة كتان بقرية شبرا اليمن (فيديو)

الأكثر قراءة

عميد طب قصر العيني يقدم روشتة علاجية للوقاية من الجلطات المخية

تصل لـ 100 جنيه، أسعار المانجو بسوق العبور رابع أيام العيد

مكافأة بعد الاعتداء، وزير الزراعة يصرف 25 ألف جنيه لضحية حملة الإزالة بسوهاج

بعد الهجوم الروسي، بولندا تنفذ طلعات بطائرات إف 16 لتأمين مجال أوكرانيا الجوي

تقرير الطب الشرعي لطفل فقد حياته أثناء ذبح أضحية العيد بالأميرية

لقطة سيئة من لامين يامال تجاه رونالدو في نهائي دوري الأمم الأوروبية (فيديو)

السعر الرسمي للدولار أمام الجنيه في البنوك رابع أيام العيد

سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه رابع أيام عيد الأضحى

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الأحد 8-6-2025 في الأسواق

تبدأ من 22 جنيها، أسعار الأرز في الأسواق ثالث أيام عيد الأضحى

استقرار أسعار السكر في الأسواق ثالث أيام عيد الأضحى

تعرف على أسعار النحاس في السوق اليوم الأحد 8 يونيو 2025

المزيد

انفوجراف

مباريات الفرق العربية في الجولة الأولى بمونديال الأندية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بخلاف المسجد الحرام، مساجد تتضاعف فيها أجور الصلاة داخل مكة

تفسير حلم النجاح في المنام وعلاقته بتحقيق الأهداف والطموحات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 9 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية