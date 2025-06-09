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رياضة

من يقود منتخب إيطاليا بعد رحيل سباليتي؟ هذا المدرب هو الأقرب

لوتشيانو سباليتي
لوتشيانو سباليتي

أعلن لوتشيانو سباليتي، مدرب منتخب إيطاليا، مساء أمس الأحد، عن إقالته من منصبه بشكل رسمي.

وكشفت صحيفة La Gazzetta  أن الأقرب لتولي المنصب بعد سباليتي هو كلاوديو رانييري المدير الفني السابق لفريق روما.

سباليتي يعلن رحيله عن منتخب إيطاليا في مؤتمر صحفي 

وقال سباليتي في مؤتمر صحفي: "خلال الساعات الماضية، كنت مع الرئيس جرافينا، الذي أبلغني أنه سيتم إعفائي من مهمتي كمدرب للمنتخب".

وأردف: "لقد حزنت لذلك، فلم أكن أنوي التراجع.. كنت أفضل البقاء في مكاني، والاستمرار في أداء عملي".

وكان الصحفي الإيطالي، فابريزيو رومانو، كتب قبل قليل عبر حسابه على منصة "إكس": "لوتشيانو سباليتي يستعد الآن لمغادرة منصب مدرب المنتخب الإيطالي".

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وأضاف: "دارت مناقشات مع الاتحاد الإيطالي في الساعات القليلة الماضية، عقب الهزيمة 0-3 أمام النرويج (في تصفيات كأس العالم 2026)، وقد يُعلن سباليتي رحيله عن تدريب المنتخب قريبًا.. فترة سباليتي كمدرب للمنتخب الإيطالي، يمكن اعتبارها منتهية".

جدير بالذكر أن الآزوري لم يشارك في آخر نسختين، من بطولة كأس العالم.

 

 

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